Joe Biden va retirer les troupes afghanes ⋆ .

Des troupes américaines patrouillent dans une base de l’armée nationale afghane dans la province de Logar, en Afghanistan, le 7 août 2018 (Crédit: Omar Sobhani / .)

Le président Biden a décidé de retirer tous les soldats américains d’Afghanistan d’ici le 11 septembre, ont rapporté mardi les multiples médias.

Biden gardera environ 3000 soldats en Afghanistan après la date de retrait de mai demandée par l’administration Trump, ont déclaré des responsables américains au New York Times. Cependant, ces troupes seraient ramenées chez elles à l’automne.

Biden devrait annoncer la décision mercredi. En plus des troupes américaines, environ 7 000 soldats d’autres pays sont actuellement stationnés dans le pays, la plupart étant des membres de l’OTAN.

Les États-Unis tentent actuellement de négocier un accord de paix entre le gouvernement afghan et les combattants talibans. Les talibans ont menacé d’attaquer les forces américaines s’il n’y a pas de retrait avant le 1er mai.

“La réalité est que les États-Unis ont de grands intérêts stratégiques dans le monde, comme la non-prolifération, comme une Russie de plus en plus agressive et affirmée, comme la Corée du Nord et l’Iran”, et la Chine, a déclaré au Washington Post une personne familière des délibérations sur le retrait. «Les principales menaces qui pèsent sur la patrie américaine viennent en fait d’autres endroits: d’Afrique, de certaines parties du Moyen-Orient – de la Syrie et du Yémen… L’Afghanistan n’atteint tout simplement pas le niveau de ces autres menaces à ce stade.»

Envoyez un conseil à l’équipe des nouvelles de NR.

Zachary Evans est un rédacteur de nouvelles pour National Review Online. Il est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.

Lien source