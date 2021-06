Joe Biden vient de faire ce pour quoi les démocrates ont destitué Donald Trump – RedState ⋆ .

Bonnes nouvelles tout le monde. Le gel de l’aide mortelle à l’Ukraine afin de contrecarrer la Russie est à nouveau une bonne chose. Il a suffi que Donald Trump quitte ses fonctions. Bizarre, non ?

Je sais, la politique imite souvent la parodie, mais c’est un peu beaucoup.

Quand cette aide a-t-elle été gelée ? Vous l’avez deviné, juste après que Biden ait rencontré Vladamir Poutine. Avant cette réunion, le ministre russe de la Défense avait annoncé qu’il retirerait les troupes stationnées près de la frontière ukrainienne. Cela ne s’est pas réellement produit, alors pourquoi Biden ferait-il cette démarche après avoir rencontré Poutine ?

Mais malgré l’annonce de la Russie, un haut responsable ukrainien a déclaré en mai qu’environ 100 000 soldats russes se trouvaient toujours près de sa frontière et en Crimée, a rapporté Al Jazeera. Le même mois, des responsables de Biden ont déclaré au New York Times que le nombre était plus proche de 80 000.

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a annoncé en mai que Moscou était en train de construire 20 nouvelles unités militaires à baser en Russie occidentale, près de la frontière ukrainienne au cours de l’année prochaine, bien qu’il soit resté vague sur les détails.