Joe Biden visite le Kentucky frappé par une tornade, où 74 personnes sont mortes dans la tempête

Le président Joe Biden accueille le gouverneur du Kentucky Andy Beshear et son épouse Britainy Beshear à son arrivée dans l’État frappé par la tornade (Photo: AP)

Le président Joe Biden est arrivé mercredi matin dans le Kentucky frappé par une tornade pour inspecter les zones les plus durement touchées par l’une des tornades les plus meurtrières de l’histoire des États-Unis, qui a fait au moins 74 morts dans l’État.

Plus de 30 tornades ont ravagé plus de 200 miles de l’État au cours du week-end, tuant 88 personnes, endommageant des maisons et des entreprises, certaines irréparables, et laissant des dizaines de milliers de personnes sans électricité.

Soixante-quatorze personnes ont été confirmées mortes dans le seul État du Kentucky, parmi lesquelles au moins 12 enfants et huit personnes qui travaillaient dans une fabrique de bougies lorsque la tornade a traversé.

Au moins 100 personnes étaient toujours portées disparues après la tempête mardi.

Biden visitera la ville de Mayfield, qui a été dévastée par les tempêtes et où huit personnes sont mortes dans une fabrique de bougies pendant les tornades (Photo: .)

En fin de matinée, Biden a visité la ville de Mayfield, dévastée par les tempêtes. Là, il sera informé par des responsables locaux, visitera des quartiers durement touchés et rencontrera des victimes.

Plus tard dans la journée, Biden prévoit de visiter la ville natale du gouverneur Andy Beshear, Dawson Springs, une petite ville touchée par les tempêtes du week-end. Le gouverneur démocrate rejoindra le président, qui prononcera ensuite des remarques sur la réponse de son administration aux tempêtes.

L’administration Biden continue de dire qu’elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour fournir le soutien nécessaire au Kentucky pour se remettre des tornades dévastatrices.

S’adressant aux journalistes hier, Biden a déclaré: « Je veux que vous sachiez que cette administration a clairement indiqué à chaque gouverneur: tout ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Quand ils en auront besoin, faites-le-moi savoir et nous le leur ferons parvenir le plus rapidement possible.

Le président américain Joe Biden s’exprime lors d’un briefing sur la dévastation de la tornade à l’aéroport du comté de Mayfield Graves, à Mayfield, Kentucky (Photo: .)

La première année de mandat de Biden a été marquée par une augmentation notable des conditions météorologiques extrêmes causées par le changement climatique. Le président a effectué plusieurs voyages similaires depuis son entrée en fonction.

Un mois après son entrée en fonction, il s’est rendu à Houston à la suite d’une violente tempête hivernale. Il s’est également rendu en Idaho, au Colorado et en Californie pour évaluer les dégâts causés par les incendies de forêt en été, et après l’ouragan Ida en septembre, Biden s’est rendu en Louisiane, à New York et au New Jersey.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré mardi aux journalistes que pendant son séjour dans le Kentucky, le président » surveillera de première main les dégâts causés par la tempête, en veillant à ce que nous fassions tout pour apporter une aide le plus rapidement possible aux zones touchées afin de soutenir les efforts de récupération « .

En dehors du bilan massif du Kentucky, les tornades ont tué plus d’une douzaine d’autres dans les États voisins. À Edwardsville, dans l’Illinois, où le centre de distribution d’Amazon a été touché, six personnes sont décédées. Quatre personnes sont mortes dans le Tennessee et deux dans le Missouri. En Arkansas, deux personnes ont été tuées dans une maison de soins infirmiers, où des travailleurs protégeaient les résidents âgés de leur propre corps pour les protéger pendant les tempêtes dévastatrices.

Le président a signé deux déclarations fédérales de catastrophe pour le Kentucky au cours du week-end, fournissant une aide fédérale aux opérations de recherche, de sauvetage et de nettoyage, ainsi qu’une aide au logement temporaire et pour aider les particuliers et les entreprises à se rétablir.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();