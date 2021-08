“Joe Biden… Vous êtes un morceau de merde” ⋆ .

Marjorie Taylor-Greene continue de remplir une fonction essentielle pour les démocrates libéraux. Son existence en tant que représentante républicaine avec droit de vote au Congrès américain et sa présence continue dans les médias républicains fournissent une preuve supplémentaire que le parti républicain n’est rien de plus qu’un culte vivant à Don’stown America, où l’éloge de Trump est la pièce de monnaie du royaume et la haine vicieuse de tout ce qui est démocrate est un travail d’amour. Ce fait essentiel serait plus difficile à prouver sans les MTG, Lauren Boebert et Matt Gaetz du parti MAGA.

Marj a posté une vidéo avec une diatribe grossière qui, dans tout autre scénario, la ferait expulser du Congrès. Certes, la plupart d’entre nous savourent une délicieuse brochette de toutes les saveurs MAGA, mais la plupart d’entre nous ne sont pas des représentants des États-Unis qui publient nos diatribes en vidéo et les diffusent sur les réseaux sociaux. Marj a fait ses preuves en faisant exactement cela. Du vice :

La vidéo, qui n’a pas été publiée sur les autres comptes de médias sociaux de Greene, tels que Facebook, Twitter ou même Telegram, montre la législatrice républicaine dans ce qui semble être une salle de sport, peut-être fraîchement sortie d’une des séances de musculation dont elle aime se vanter.

« Joe Biden, tu n’es pas un président, tu es une merde. Des milliers d’Américains sont coincés là-bas en Afghanistan, et vous laissez les talibans vous botter le cul, pendant que vous sermonnez les gouverneurs sur les masques et les vaccins. Faites votre travail, ramenez ces Américains à la maison.

Voici une partie d’une vidéo que Marjorie Taylor Greene a publiée sur GETTR mais pas ici sur Twitter. pic.twitter.com/A9Hie7sJbo – PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) 18 août 2021

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

Nous pensons qu’il vaut la peine de souligner qu’il y a des spéculations – – et ce n’est que des spéculations – – que certains des comportements les plus agressifs de Marj, tels que la diatribe ci-dessus et s’en prendre à David Hoag, proviennent de l’utilisation de stéroïdes, ce qui est courant chez les gens. qui fréquentent certains gymnases.

Quoi qu’il en soit, jetez la spéculation. Ce n’est pas le type de comportement qui devrait être toléré par tout représentant officiel du gouvernement américain et nous dirions la même chose de tout démocrate qui a fait une vidéo similaire sur Trump. Il y a des attentes concernant le respect que l’on a pour le bureau et pour le gouvernement des États-Unis.

Elle devrait être renversée des marches du Capitole des États-Unis, mais ne le sera pas, et c’est pourquoi elle est un symbole si utile. Le net ressentit la même chose :

Salut, @GOPLeader,

C’est ta fête. C’est ta fille. Elle parle pour vous. Pollue l’institution. @SpeakerPelosi

Censurez cette abomination.

C’est le jour des poubelles et elle doit y aller. De plus, les stéroïdes sont mauvais, mmmkay ? #Traitor #DomesticTerrorist https://t.co/emOjW2JKBw – (((IleneToTheWrite))) (@IleneToTheWrite) 19 août 2021

Et la direction républicaine (telle qu’elle est) ne fera rien contre elle. Elle est une gêne. .@GOPLeader .@LeaderMcConnell https://t.co/Ny3GzZakjz -Steve. (@steve_k13) 19 août 2021

Cela ne peut être toléré. Il. Juste. Ne peux pas. Être. https://t.co/h3eAXETyUY — Anis Jerbi 🦅💙 (@ArtistAJ17) 19 août 2021

Je me demande quand @RepMTG a quitté le corps diplomatique ! Sa performance ici est un réquisitoire accablant sur la qualité de politicien que le @GOP attire. Le peuple américain mérite mieux. https://t.co/jEYO8XaM1K – Michael Vine (@mpvine) 19 août 2021

Permettez-moi de vous présenter tous à la membre du Congrès #MarjorieTaylorGreene

Votre représentant au Congrès pour le 14e district de Géorgiehttps://t.co/RwKqQB8cWu#republicans@mtgreenee @RepMTG@georgiastateu@georgiagov@marcus4georgia@zourabichvili_S@gafollowers@georgiademocrat – zen (@ZenPeace) 19 août 2021

Un tel langage est inconvenant pour une membre en exercice du Congrès et elle devrait être censurée. @RepMTG est un embarras pour la nation. https://t.co/Shr5kxeZtE – 👉Je ne suis pas Bob👈 (@50MorBust) 19 août 2021

@IAEventsCenter Ce genre de manque de respect pour le président Biden est-il vraiment ce que vous voulez dans votre salle ? #MarjorieTaylorGreene https://t.co/PL2kLRhPx4 – Lisa Burns (@LisaMcBurns) 19 août 2021

****

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak