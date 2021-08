Joe Bonamassa annonce l’album ‘Time Clocks’ et sort le single ‘The Heart That Never Waits’

Joe Bonamassa a annoncé la sortie prochaine de son tout nouvel album studio, “Horloges”, sortie le 29 octobre. “Horloges” est un témoignage de ses références et un toast à ses fans de longue date. Son nouveau son a une saveur brute et vitale, combinée à une compétence résolue qui ne peut être acquise qu’au cours d’années de persévérance et de dévouement inébranlable. C’est Joe Bonamassa à son meilleur, prêt à basculer. “Ce qui a commencé avec l’intention d’être un disque en trio est probablement devenu mon disque le plus aventureux et le plus impliqué à ce jour”, explique Bonamassa. Son producteur de longue date Kévin Shirley ajoute : « Je pense Joe Bonamassa a fait un album qui est vraiment transitionnel. D’un musicien de blues à un artiste superstar, [and] Je suis tellement ravi d’être de la partie.” Joe et Kévin apporté le légendaire Bob Clearmountain pour mixer les morceaux épiques, et Bob déclare que “C’est l’un des meilleurs albums que j’ai mixé depuis des années. Joe n’est pas seulement l’un des meilleurs guitaristes de blues et de rock de notre époque, c’est aussi un brillant auteur-compositeur, [which is] impressionnant sur ce disque.”

Enregistré à New York, l’album redécouvre Bonamassa à un nouveau sommet avec une composition sincère et une prouesse de blues rock inégalée. “Horloges” suit Joe‘s en constante évolution alors qu’il continue d’aller de l’avant, pliant les genres, brisant les murs et défiant les chances de l’industrie de la musique. Il est connu comme “l’homme en costume”, aimé par beaucoup comme le guitar hero ultime, cité par les critiques comme “le plus grand guitariste de blues du monde” (Monde de la guitare), et maintenant le cerveau de la musique a trouvé une autre couche d’un immense nouveau talent artistique à partager avec ses fans. En tant que l’un des artistes de tournée les plus demandés d’aujourd’hui, la route a été longue et sinueuse, mais le voyage difficile a façonné son art en or.

Pour l’album, Bonamassa en studio avec des collaborateurs de longue date Kévin Shirley en tant que producteur et gestionnaire/partenaire commercial Roy Weisman en tant que producteur exécutif. L’album a été enregistré à New York à Germano Studios/L’usine à succès et mélangé par Bob Clearmountain (BRUCE SPRINGSTEEN, LES PIERRES QUI ROULENT, TOTO, BON JOVI). Les membres du groupe comprennent Steve Mackey (basse), Lachy Doley (piano), Bunna Lawrie (didgeridoo), Bobby Summerfield (percussions), et “Tard dans la nuit avec David Letterman”‘s Anton Figue (batterie et percussions), ainsi que Mahalia Barnes, Juanita Tippins et Prinnie Stevens sur les choeurs. L’illustration fantastique sur l’album a été créée par le célèbre artiste graphique Hugh Symé (SE RUER, AÉROSMITH, SERPENT BLANC). “Horloges” sera disponible sur CD, vinyle et numérique et sorti sur Bonamassason propre label, J&R Aventures.

Récemment Bonamassa a laissé tomber des allusions au nouvel album avec son hymne ébranlant “Encoches”, et avec les nouvelles passionnantes d’aujourd’hui, il a révélé le prochain single blues-heavy “Le coeur qui n’attend jamais”, un autre classique instantané qui prend une histoire de chagrin et en fait un spectacle indéniable destiné aux stades. Joe chante avec compassion avec un air d’indépendance, d’une voix qui ne fait que s’améliorer avec le temps – une rareté pour un artiste avec une telle longévité dans sa carrière. Ces chansons sont une collection d’histoires qui jettent un nouvel éclairage sur Joede sa vie de compagnon, en constante création et toujours en fuite.

En repensant à l’enregistrement pendant COVID-19 et à l’intention originale de l’album, Bonamassa se dit : « Il y a vingt ans, j’ai enregistré un disque de reprises qui s’appelait finalement ‘Blues Deluxe’. Il a été enregistré à Bobby Nathanle studio de Manhattan. Cela a capturé une énergie et un but qui m’ont toujours marqué en tant qu’artiste. Je vivais à New York à l’époque et les temps étaient assez durs. Ma routine hebdomadaire était une combinaison de sessions de bousculade, de concerts et d’opportunités qui semblaient rares. J’avais faim. Au propre comme au figuré. Le business de la musique est dur, très dur. Surtout à l’époque où les majors tiraient toutes les ficelles et, dans mon cas, tous les coups. Je subsistais d’un régime de base composé de beurre de cacahuète, de gelée et de nouilles ramen, achetées à la bodega au coin de la 83e et de Columbus Avenue. Coupé à 2019 et je me retrouve à New York et à nouveau inspiré par la ville. Mes conditions de vie avaient radicalement changé au cours des 20 années suivantes, mais l’énergie qui fait la grandeur de New York est toujours restée.

« En février 2021, nous nous sommes retrouvés à Germano Studios, couper la musique en trio (mais pas la musique en trio) et devoir inventer des moyens de faire des disques lorsque votre producteur de longue date est bloqué en Australie en raison de restrictions de voyage. Kévin Shirley a trouvé un moyen de relier les continents et les consoles là où nous n’avions littéralement aucune latence. Ajouter Steve Mackey et Anton Figue au mix, quelques masques et jurons et nous avons le ‘New York Record’ aka ‘Horloges’.”

Maintenant, avec une énergie encore plus audacieuse que jamais, Bonamassa détient le pouvoir de contrôler à la fois son art et son entreprise dans les deux mains. Avec 24 albums n ° 1, des tournées annuelles à guichets fermés dans le monde entier et des croisières annuelles personnalisées, c’est un numéro difficile à battre. Joe connaît sa valeur, et bien qu’humble, il prévoit de continuer à battre les pronostics et à dépasser les attentes des opposants. “Horloges” sera également Bonamassapremier album mixé pour utiliser l’audio spatial avec Dolby Atmos et disponible pour les fans sur Pomme Musique. Bob Clearmountain ajoute, “la version Atmos est tout simplement époustouflante.”

En publiant une nouvelle musique destinée aux haut-parleurs, Joe est ravi de retourner sur scène. Achevant récemment une courte tournée estivale aux États-Unis, il sera de retour en tournée pour la saison d’automne avec des spectacles à travers le pays avant de monter sur scène en mer pour sa salle comble Garder le blues vivant en mer VII croisière, naviguant de Miami, en Floride, à Ocho Rios, en Jamaïque, du 21 au 25 février 2022, via le Norwegian Pearl.

photo par Eleanor Jane