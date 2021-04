Joe Bonamassa annonce un nouvel album live ‘Now Serving: Royal Tea Live From The Ryman’

L’année dernière, lorsque COVID-19 a mis l’industrie des tournées en direct en attente, guitar hero Joe Bonamassa a fait quelque chose sans précédent pour ses fans – il a organisé un spectacle d’une nuit seulement à l’emblématique Ryman Auditorium à Nashville, Tennessee pour être retransmis en direct pour les fans du monde entier. Cette nuit-là, il a réuni des gens dans 44 pays du monde entier pour une présentation musicale phénoménale de son tout nouvel album. “Thé royal” avant même sa sortie.

Le concert a été re-mixé et masterisé pour une sortie physique comme “En service: Thé royal en direct du Ryman” le 11 juin et sera disponible sur CD, DVD, Blu-ray et double LP. Le DVD comprendra une introduction au film racontée par l’acteur Jeff Daniels.

La performance stellaire comprend 12 pistes live incroyables, mettant en vedette le meilleur de “Thé royal”, Joe24e record n ​​° 1 sur le Panneau d’affichage Tableau de blues, qui a été enregistré à Studios Abbey Road à Londres. Il comprend également trois titres électrisants de son album 20e anniversaire “Un nouveau jour maintenant”. Obtenez votre service et revivez l’excitation maintes et maintes fois avec cette sortie unique dans une vie de l’un des artistes blues rock les plus célèbres!

Rappelant la nuit magique, Bonamassa partage: “J’ai toujours voulu filmer un spectacle au légendaire auditorium Ryman de Nashville. Notre groupe a eu l’honneur d’y jouer 8 fois et demie au cours des 10 dernières années. Le public est toujours vivant et électrique, accroché Chaque mot et chaque phrase. Cela ressemble au plus grand concert intime que vous ayez jamais fait, mais il y a 2 300 personnes qui partagent cette joie et ce voyage musical. J’adore l’endroit car c’est un trésor national et égoïstement proche de ma maison.

“Voici où j’en arrive à la partie 1/2. Vous nous avez manqué. Aussi génial que ce soit d’être sur cette scène à quelque titre que ce soit, VOUS les fans la rendez spéciale. Vous faites partie de la série et une grande partie de celle-ci. Alors que cette émission était tournée en direct, près de 100 000 yeux étaient sur nous sous diverses formes à travers le monde devant des téléviseurs et des ordinateurs. Mais vous n’étiez pas dans la pièce avec nous. “

En temps normal, le lieu légendaire peut généralement accueillir 2300 places, mais pour une nuit seulement, la vraie foule avait la taille d’un grand stade, et en interne presque chaque siège était rempli d’une découpe en carton personnalisée d’un fan. L’événement a vendu plus de 17 000 billets, atteignant un public mondial et rassemblant des personnes de toutes cultures différentes à une époque où l’on avait souvent l’impression que le monde s’effondrait. Compte tenu du nombre de foyers qui regardent des concerts ensemble depuis chez eux, un billet pourrait en fait représenter une famille entière, de sorte que le nombre réel de téléspectateurs montera probablement en flèche.

Joe continue: “Nous avons joué du mieux que nous pouvions devant ces 1700 découpes en carton de vos visages et avons essayé de vous y imaginer. Pendant une fraction de seconde, j’apercevais la pièce et cela me semblait presque normal. Ensuite, la chanson se terminait. et il y aurait un silence de mort. Seuls les pas de notre équipage pourraient être entendus. Cela dit, ce DVD est un instantané d’une performance de concert dans les limites d’un vaste changement radical du monde. Un monde qui nous avait temporairement considérés Personne ne sait quand je reviendrai un jour à ce stade devant une salle comble, mais je sais bien que je l’aime et que tu me manques énormément. Ce spectacle compte pour un 1/2. “

La nuit au Ryman devrait également être célébrée comme un événement qui a réuni l’industrie de la musique. Entre la vente de billets et les dons lors de son After Party Showcase, l’événement a permis de recueillir 32000 $ pour Bonamassade Alimenter les musiciens programme, présenté par son organisation à but non lucratif Fondation Keeping The Blues Alive (KTBA). Soutenant les artistes pendant plus d’un an au milieu de la pandémie, à ce jour, le programme a obtenu un financement de 460 000 $ pour les musiciens en tournée admissibles qui souffrent de difficultés financières depuis que leur carrière a été suspendue. Le programme fournit des paiements en espèces immédiats de 1 500 $ pour les frais de subsistance essentiels afin d’aider les musiciens à rester à flot jusqu’à ce qu’ils puissent reprendre la route. Le weekend dernier, Joe a organisé son deuxième événement annuel Stream-A-Thon, avec plus de 35 performances époustouflantes et plus de 3 heures de musique pour continuer à collecter des fonds pour la cause. L’événement a présenté une programmation étoilée comprenant Bonamassa, TOTO, Dion, Ana Popovic, Warren Haynes, Bobby Rush, Jared James Nichols, Emily Wolfe et beaucoup plus.

Quant à la setlist incroyable pour “En service: Thé royal en direct du Ryman”, Bonamassa a fait carrière en prenant des risques et en s’aventurant dans un territoire inconnu tout au long de sa vaste carrière et de ses spectacles en direct exceptionnels, et la prestation au Ryman Auditorium était tout simplement la perfection. Bonamassa brille plus que jamais, ajoutant toujours une nouvelle saveur de genre dans son jeu de guitare et sa touche de marque sur la voix. Il n’est pas étonnant qu’il soit souvent félicité pour avoir amené de nouveaux publics dans l’univers du blues rock. Bonamassa a déjà un incroyable catalogue de sorties live et studio qui continue d’évoluer au fil des ans et qui attire les oreilles des critiques musicaux du monde entier. “En service: Thé royal en direct du Ryman” fournit une revigoration indispensable aux fans de musique live et leur redonnera la sensation incroyable d’être à un concert en direct. Avec l’expérience audio / visuelle qu’ils obtiendront avec cette version, ils obtiendront des sièges au premier rang pour l’un des meilleurs actes de tournée.

Liste des pistes

01. Quand une porte s’ouvre



02. Thé royal



03. Fille de grande classe



04. Lookout Man!



05. Pourquoi faut-il si longtemps pour dire au revoir



06. Une conversation avec Alice



07. Je ne pensais pas qu’elle le ferait



08. Au-delà du silence



09. Garçon solitaire



dix. Cradle Rock



11. Marcher dans mon ombre



12. Un nouveau jour hier / Starship Trooper – Wurm