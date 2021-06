Joe Bonamassa annonce une tournée américaine à l’automne 2021

Joe Bonamassa reprend enfin la route. Pendant plus d’un an, l’industrie du concert s’est arrêtée complètement. Pendant ce temps, Bonamassa mettre ses efforts dans la collecte de fonds pour son organisation à but non lucratif Fondation Keeping the Blues Alive à travers le Programme de ravitaillement des musiciens. Ce fonds de secours est dédié à aider les musiciens en tournée incapables de gagner leur vie en raison de la pandémie. Maintenant que les salles rouvrent, il est de retour sur la route où il se sent le plus chez lui, se produisant pour ses fans. Aujourd’hui, il a annoncé une vaste série de 33 dates à travers les États-Unis pour l’automne 2021.

Billets pour BonamassaLa tournée de l’été 2021 aux États-Unis est en vente maintenant et les dates d’automne seront disponibles à l’achat ce vendredi 11 juin. Les billets pour tous les spectacles disponibles à cet endroit.

Bonamassa, soutenu par un groupe stellaire de musiciens légendaires, interprétera de toutes nouvelles chansons aux côtés des favoris des fans de toute la carrière.

Bonamassa est sans aucun doute l’un des meilleurs artistes live d’aujourd’hui et un favori des mélomanes du monde entier. Salué internationalement comme l’un des plus grands guitaristes de sa génération et cité par Monde de la guitare magazine comme “le plus grand guitariste de blues du monde”, Bonamassa a presque à lui seul redéfini le genre blues-rock et l’a introduit dans le courant dominant.

La tournée d’automne, qui s’étendra sur 32 villes, débutera par deux nuits au légendaire Ryman Auditorium à Nashville où Joe a enregistré sa nouvelle sortie live, “Aujourd’hui : le thé royal en direct du Ryman”.

Maintenant, pour célébrer le retour des spectacles en direct, le concert a été remixé et masterisé pour une sortie physique comme “Aujourd’hui : le thé royal en direct du Ryman”. Le 11 juin, il sortira sur CD et sur toutes les plateformes de streaming, suivi du DVD et du Blu-ray le 18 juin. L’édition spéciale double vinyle LP sortira le 9 juillet. Le DVD comprend une introduction au film racontée par l’acteur. Jeff Daniels. La performance acclamée par la critique comprend 12 pistes live incroyables, mettant en vedette le meilleur de sa dernière sortie en studio “Thé Royal”. Joe‘s 24th No. 1 record sur le Billboard Blues chart, l’album a été enregistré à Studios d’Abbey Road à Londres. Il comprend également trois morceaux de son album du 20e anniversaire “Un nouveau jour maintenant”.

Il n’y a jamais eu de moment plus important pour célébrer et profiter de la musique live, alors quelle meilleure façon de le faire qu’avec l’un des artistes live les plus fascinants et les plus puissants joueurs de blues rock au monde. Joe a hâte de renouer avec ses fans sur la route cette année, alors assurez-vous d’acheter des billets avant qu’ils ne se vendent.

