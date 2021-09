Joe Bonamassa annonce une tournée américaine en février/mars 2022

Deux fois-Grammy nominé et star du blues-rock Joe Bonamassa a annoncé une série de spectacles pour le début de 2022. La tournée de 24 dates à travers les États-Unis soutient son prochain album “Horloges”, qui devrait sortir le 29 octobre. Les dates, qui commencent le 15 février, à Orlando, en Floride, comportent également le retour de son album à guichets fermés. Garder le blues vivant en mer croisière du 21 au 25 février et se termine à Washington, DC le 21 mars 2022.

BonamassaLa prévente pour les fans de commence aujourd’hui et la mise en vente publique débutera le vendredi 1er octobre à 10 h, heure locale. Billets pour BonamassaLa tournée américaine du printemps 2022 et les billets pour sa tournée actuelle de l’automne 2021 sont disponibles à cet endroit.

“Horloges” a été enregistré à New York et a pris Joe retour à ses premières racines et le redécouvre à un nouveau sommet avec une prouesse de blues rock inégalée. Connu comme l’homme en costume, aimé par beaucoup comme le guitar hero ultime, et cité par les critiques comme “le plus grand guitariste de blues du monde” (Monde de la guitare), d’une manière ou d’une autre, le cerveau de la musique a trouvé une autre couche d’un immense nouveau talent artistique à partager avec ses fans. Récemment Bonamassa a laissé tomber des allusions au nouvel album avec son hymne ébranlant “Encoches” et le single blues-heavy “Le coeur qui n’attend jamais”, un autre classique instantané qui prend une histoire de chagrin et en fait un spectacle indéniable destiné aux stades.

Le nouvel album est une collection qui jette un nouvel éclairage sur Joede sa vie de compagnon, en constante création et toujours en fuite. Comme “Encoches” et “Le coeur qui n’attend jamais” suggérerait, cet album montre que même si Joe a choisi la route la moins fréquentée, cela l’a mené au succès à la fin. Et il ne reculera pas de si tôt. Un peu plus vieux mais plus sage dans les connaissances acquises, son nouveau son a une saveur brute et vitale, combinée à une compétence résolue qui ne peut être acquise qu’au cours d’années de persévérance et de dévouement inébranlable. “Horloges” suit Joe sur son évolution incessante alors qu’il continue d’aller de l’avant, pliant les genres, abattant les murs et défiant les chances de l’industrie de la musique.

Pour le nouvel album studio, Bonamassa en studio avec des collaborateurs de longue date Kévin Shirley en tant que producteur et gestionnaire/partenaire commercial Roy Weisman en tant que producteur exécutif. Enregistré à New York à Studios Germano/L’usine à succès, le groupe comprend Steve Mackey (basse), Lachy Doley (piano), Bunna Lawrie (didgeridoo), Bobby Summerfield (percussions), et “Tard dans la nuit avec David Letterman”‘s Anton Figue (batterie et percussions), ainsi que Mahalia Barnes, Juanita Tippins et Prinnie Stevens sur les choeurs.

L’album a été mixé par Bob Clearmountain (BRUCE SPRINGSTEEN, LES PIERRES QUI ROULENT, TOTO, BON JOVI), et les illustrations fantastiques de cet album ont été créées par un célèbre graphiste Hugh Symé (SE RUER, AÉROSMITH, SERPENT BLANC).

