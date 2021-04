Joe Bonamassa atteint son objectif de 500000 $ pour les musiciens dans le besoin à la suite de son deuxième événement annuel Stream A Thon

En un peu plus d’un an, Joe Bonamassa et le Garder le blues en vie la fondation a dépassé les attentes pour ses objectifs de collecte de fonds en apportant 500000 $ au profit de ses Alimenter les musiciens programme. L’initiative fournit des paiements en espèces immédiats de 1500 $ aux musiciens pour les aider à reprendre la route après avoir été mis sur la touche pendant plus d’un an après l’arrêt de la tournée du COVID-19.

le Garder le blues en vie deuxième Stream-A-Thon annuel, organisé par Bonamassa, était une démonstration spectaculaire de la musicalité et a présenté plus de trois heures et demie de performances musicales de plus de 35 musiciens talentueux, y compris certains des amis légendaires de Joe et des étoiles montantes. Des fans de plus de 42 pays se sont connectés pour regarder la programmation qui comprenait TOTO, Dion, Ana Popovic, Warren Haynes, Bobby Rush, Joanna Connor, Jared James Nichols, Emily Wolfe et beaucoup plus.

«Je suis tellement fier de cet événement. Notre merveilleuse équipe a fait un travail magnifique lors de notre deuxième KTBA Stream-A-Thon. Nous avons amassé plus de 45 000 $ en un après-midi, qui seront tous remis à des artistes qui ont désespérément besoin de secours », a commenté Joe. «Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé, contribué et donné de leur temps pour y parvenir. Atteindre le plus grand nombre de musiciens possible est notre objectif depuis le début et je suis heureux de voir que nous pourrons aider des centaines de musiciens à obtenir la musique a recommencé. Plus nous recevons de dons, plus nous pouvons apporter d’aide. »

En plus de Joeles efforts philanthropiques de Bonamassa a récemment donné un concert de trio blues rock acclamé par la critique de «la meilleure adresse de la musique», ACL Live, le 1er avril à une foule socialement distante et un public mondial via la diffusion en direct. Cette performance incroyable n’est disponible qu’à la demande jusqu’à la fin de la semaine (2 mai). Chaque billet comprend un don à KTBAde Alimenter les musiciens programme.

Garder les disques Blues Alive a sorti un album numérique de collaboration très spécial créé par le légendaire Jimmy Vivino (Directeur de musique, «Conan»), aider Joe recueillir des fonds pour les musiciens dans le besoin. LES QUARANTINOS BLEUS est constitué de Jimmy à la guitare / au chant avec Jesse Williams à la basse et Rob Paparozzi à la harpe. L’album qui porte bien son nom «Téléphoner» a été enregistré en quarantaine via Zoom, Skype et suivi en studio. 20 invités spéciaux, dont Dion, Bonamassa, NORD MISSISSIPPI TOUTES LES ÉTOILES, Shemekia Copeland et bien d’autres, ont fait don de leurs talents sur 12 titres incroyables. 100% des bénéfices iront à KTBAde Alimenter les musiciens programme.

Individus ou organisations intéressés à aider Joe soutien ce programme devrait aller à la Garder le blues en vie site Web, ktba.org.

