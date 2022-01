Joe Bonamassa, Billy Gibbons, Taylor Hawkins, Steve Lukather parmi les invités de All Star Hommage à Johnny Winter

Quarto Valley Records a fixé une date de sortie au 15 avril pour « Frère Johnny », un hommage au légendaire guitariste de blues Johnny Winter créé par son frère Edgar Hiver. L’album est un voyage sonore puissant, parcourant le cours de Johnnyla vie musicale de , impeccablement dirigée, comme seul son frère Edgar pouvait.

Joindre Edgar sur le projet inclusif est un éventail impressionnant de musiciens de renom qui ont connu ou ont été inspirés par Johnny, y compris Joe Bonamassa, Doyle Bramhall II, John McFee, Robben Ford, Billy Gibbons, David Grissom, Taylor Hawkins, Warren Haynes, Steve Lukather, Michael McDonald, Keb Mo, Doug Rappoport, Bobby Rush, Kenny Wayne Berger, Ringo Starr, Camions Derek, Waddy Wachtel, Joe Walsh, Philippe X et Gregg Bissonette.

L’album axé sur la guitare célèbre les styles expansifs Johnny était connu pour. Les 17 morceaux ont été soigneusement sélectionnés par Edgar et producteur Ross Hogarth représenter Johnnyl’évolution en tant qu’artiste, honorant son grand héritage tout en incorporant un hommage personnel de frère à frère, et pour lequel Edgar a écrit deux nouvelles chansons.

Le projet est en gestation depuis des années ; Edgar a été approché pour la première fois juste après le décès de son frère le 16 juillet 2014. Johnny venait de jouer le Festival de Blues de Cahors en France, qui était destiné à devenir son dernier spectacle. Il avait voyagé en Suisse où son prochain spectacle était prévu, mais il est décédé dans son sommeil à l’hôtel de Zurich avant même d’en avoir eu l’occasion.

Edgar reflète : « Beaucoup de gens ont immédiatement commencé à essayer de me convaincre de faire un Johnny Winter album hommage. Mais j’étais totalement dévasté, et le timing ne me convenait tout simplement pas. Ce n’est qu’après avoir terminé le Festival de rock’n’blues, une tournée que nous devions faire avec nos groupes respectifs, que l’idée d’un album hommage a commencé à prendre forme. »

Il poursuit: « Je m’attendais naturellement à ce que tout soit annulé. Mais à ma grande surprise, les promoteurs m’ont supplié de continuer la tournée comme prévu, me demandant de faire la une. La première nuit, après avoir joué ‘Frankenstein’, j’ai clôturé le show avec ‘Johnny B. Goode’, « Rock And Roll, Hoochie Koo » et « Jumpin Jack Flash », consacrant la fin du set à Johnny.

« Je m’attendais à ce que la tournée soit très émouvante, peut-être triste et peut-être difficile, mais jouer ces chansons s’est avéré être une grande source de force et de réconfort pour moi. Tout le monde sur la tournée était si gentil et solidaire, se levant pour jammer , et c’est devenu une sorte de tradition. Il y avait une telle effusion d’amour et de respect pour Johnny, j’ai commencé à réaliser qu’il n’y avait pas que des gens d’affaires qui sentaient une opportunité ici ; c’était Johnnyest des fans vrais, fidèles et dévoués et nos collègues musiciens, dont beaucoup sont sur cet album, qui voulaient que cela se produise également.

« Après la tournée, et au cours des années suivantes, alors que les discussions sur un album hommage se poursuivaient, ma femme Monique, dont je fais plus confiance à l’intuition qu’à la mienne, a déclaré : « Je pense que vous devez faire cet album, à la fois pour Johnny, pour vous-même et pour le monde. Vous devez cette reconnaissance à votre frère aîné. Sans lui, vous ne seriez pas là où vous êtes aujourd’hui. Il n’y a pas besoin de s’en soucier. Si c’est censé arriver, ça arrivera.' »

Peu après Edgar rencontré Bruce Quarto, fondateur et propriétaire de Quarto Valley Records. C’était son enthousiasme et son dévouement sans limite pour le rock classique, le blues (et Johnny en particulier) qui a convaincu Edgar le moment de cet album hommage était enfin venu.

« Quarto Valley Records est honoré de publier Edgarhommage à son frère Johnny, » mentionné Bruce Quarto. « Un album aussi remarquable par sa musicalité que par la profondeur des sentiments qui transparaissent dans chaque note de chaque chanson. L’art et l’inspiration surhumains que vous entendez dans les nouvelles interprétations de certains Johnnyles chansons emblématiques de , comme ‘Hootchie Koo’ et ‘Sain et sauf’, ne correspondent que par Edgarest original et très personnel ‘Fin de la ligne’, qui touche une corde sensible très humaine. L’album n’est rien de moins qu’un chef-d’œuvre. Profitez! »

Cette annonce accompagne la sortie de « Johnny B. Goode », un ajustement parfait non seulement dans le nom mais dans le sentiment, et une chanson qui est restée un standard dans Johnny‘s se déroule jusqu’à la toute fin. L’ouverture se déchire directement des haut-parleurs – cette ligne de guitare infâme avec Edgar‘smokin’ piano — suivi de la voix rugissante de Edgar et Joe Walsh. Joe fait les honneurs vocaux sur celui-ci, laissant son travail de guitare légendaire pour un favori personnel appelé « Étranger » (avec Michael McDonald, avec Ringo Starr à la batterie).

La guitare signature est magistralement livrée par un compatriote texan David Grissom, qui trouve l’équilibre parfait entre Chuck Berryles riffs classiques et Johnnyest sauvage Hiver tourbillon d’intensité. Edgar fait exploser la maison avec une tornade texane de saxophone accompagnée de tonnerre et d’éclairs de Bob Glaub à la basse, Gregg Bissonette à la batterie, et des voix supplémentaires par Philippe X.

Edgar écrit dans ses notes de pochette : « À ce jour, quand je pense au rock ‘n’ roll, je pense à Chuck Berry et ‘Johnny B. Goode’. ce n’est pas seulement Johnny, mais aussi l’histoire de chaque enfant qui a déjà acheté une guitare, venant de modestes débuts avec l’idée de devenir un jour grand. Alors bien sûr, ça doit être sur cet album. »

« Frère Johnny » a été produit par Edgar Hiver et Ross Hogarth. Tout le suivi de base a été effectué à Les studios du Capitole. La plupart des performances des artistes invités ont été enregistrées à Infinispin Records, et à mesure que la pandémie progressait, ont été réalisés dans divers studios d’artistes invités. le record a été mélangé par Ross dans son atelier Le Boogie Motel.

Edgar résume en se remémorant dans ses notes : « Quand j’étais très jeune, je me souviens encore de penser, peu importe le temps qui passe, mon âge, ce qui se passe dans ma vie ou à quelle distance je me retrouve de chez moi – il y en a un personne dans ce monde que je connais comprendra toujours ce que j’ai vécu, ce que je ressens. Et cette personne est mon frère Johnny. Enfants, nous étions inséparables, beaucoup plus proches que la moyenne des frères. Non seulement nous avons appris à jouer de la musique ensemble, mais parce que nous étions tous les deux albinos, nous partagions une perspective personnelle unique sur la vie, différente de celle de n’importe qui d’autre. Tant de choses nous sont arrivées à tous les deux depuis, mais une chose restera toujours la même… ce lien, de fraternité, de famille, de musique et d’amour. Alors, en son nom, je dédie cet album. « Frère Johnny ». »

Edgar ajoute: « Mes remerciements les plus profonds et les plus profonds à tous les grands, fantastiques et incroyables artistes pour leurs incroyables performances sincères. Vous avez touché nos cœurs au nom de Johnny et le Hiver famille. »

« Frère Johnny » sera disponible sur CD, vinyle et numériquement sur toutes les plateformes.