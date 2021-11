Joe Bonamassa: Critique de l’album Time Clocks

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

Joe Bonamassa a passé les derniers albums studio à « être Joe Bonamassa » – consolidant et redéfinissant son propre style. Et le faire très bien, il faut le dire. Mais maintenant, quelque chose semble s’être cassé : il est devenu un voyou.

Il est difficile de dire ce qui a pu causer cela – la pandémie qui a réduit son horaire de concerts incessant; l’atmosphère rapide et claustrophobe de New York, où l’album a été enregistré ; devoir se mettre en contact avec le producteur de longue date Kevin Shirley, qui était piégé en Australie.

Ou peut-être le sentiment que son précédent album studio, Royal Tea, lui ramenait la boucle et qu’il avait besoin de sauter avant de commencer à se répéter.

Il y avait une allusion à cela sur le dernier CD/DVD de Bonamassa, Royal Tea Live At The Ryman, lorsqu’il a présenté l’album très anglais (à un public de découpes en carton), en terminant par une version de A New de Jethro Tull Day Hier qu’il a enregistré pour la première fois deux décennies plus tôt.

Quoi qu’il en soit, il a franchi le pas et on a l’impression qu’il n’y a pas eu trop de pré-planification dans cet album. Une fois qu’il avait défini la structure de base d’une chanson, il était heureux d’appuyer sur « Record » et de voir où cela l’avait mené. Cela demande une certaine confiance bien sûr, mais Bonamassa n’en manque pas de nos jours. Il y a, cependant, un thème sous-jacent à l’album pour lui donner une orientation et une direction – le temps. Le temps passé, le temps qui passe et le temps qui reste.

Sur l’ouverture brute et musclée des Notches, ce sont les « encoches sur ma canne de marche » alors que la guitare de Bonamassa envoie une série de fusées éclairantes du puissant blues boogie qui propulse la chanson. Sur le lent et déferlant The Heart That Never Waits qui suit, c’est « Le temps est le guérisseur qui m’a sauvé ».

Sur la chanson titre de l’album avec son ouverture cataclysmique et sa montée en douceur jusqu’au grand refrain, la chanson ne cesse de s’étendre comme une galaxie qui explose et Bonamassa se débat comme s’il était submergé par tout le concept du temps. Ce n’est qu’à mi-parcours de l’album sur Mind’s Eye que Bonamassa prend un moment pour réfléchir, soutenu par un riff de guitare envoûtant. Mais il ne peut pas se retenir longtemps et il secoue bientôt à nouveau les murs.

À partir de là, c’est une fuite en avant vers le final lent et mélodique Known Unknowns, où son angoisse se transforme en l’acceptation qu’il ne battra jamais le tic-tac de l’horloge. C’était un voyage qu’il devait faire et maintenant il devra le suivre.

