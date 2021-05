Joe Bonamassa parmi les présentateurs des Virtual 2021 UKBlues Awards

La cérémonie des UKBlues Awards 2021 aura lieu dimanche prochain (9 mai), à nouveau organisée comme un événement virtuel et animée par le célèbre musicien et diffuseur de blues britannique Paul Jones. Les présentateurs invités de la nuit comprendront Joe Bonamassa, Cerys Matthews, Erja Lyttinen, Bob Harris, Kaz Hawkins, Mike Vernon et Jon Cleary.

Un hommage spécial sera rendu au chef d’orchestre très aimé et influent Chris Barber, décédé le 2 mars à l’âge de 90 ans. Jones lui remettra le prix posthume de l’artiste international et dirigera un long métrage spécial dans lequel il se souviendra de Barber’s vie et travail avec un autre artiste britannique légendaire, Andy Fairweather Low.

La cérémonie devait avoir lieu au Powerhaus (anciennement connu sous le nom de Dingwalls) à Camden, au nord de Londres, mais les restrictions en cours en ont de nouveau fait un événement en ligne. Les prix, produits et créés par Paul Long, commenceront à 18h et pourront être consultés sur la UKBlues Federation’s Facebook et Youtube pages.

Refléter une année de diffusion en direct

Les prix refléteront les vastes changements de l’année musicale et l’absence presque totale de concerts et de festivals, avec un accent sur les événements en direct qui ont nécessairement pris leur place pendant la pandémie. Les prix portant le nom de leur défunt mari respectif seront remis par Lorna Fothergill et Suellen Raven.

«Il n’est pas nécessaire que je vous dise que 2020 a été une année pas comme les autres», déclare Ashwyn Smyth, fondatrice et présidente de la UKBlues Federation. «Cependant, en tant que fédération, nous sommes déterminés à ce que ce que les gens ont fait pour soutenir, promouvoir et jouer le blues en cette période incroyablement difficile ne devrait pas passer inaperçu.

«Nous avons dû apporter quelques modifications à certaines des catégories et, en particulier en reconnaissance de l’originalité et de la créativité dont les gens ont fait preuve, nous avons introduit deux nouvelles catégories: la performance en ligne la plus inspirante de l’année et l’utilisation la plus innovante des médias virtuels de l’année.

«En annonçant les résultats des UKBlues Awards 2021 le samedi 9 mai 2021, nous voulons reconnaître et rendre hommage non seulement aux gagnants et aux finalistes de chaque catégorie, mais aussi à tous ceux qui sont impliqués dans et avec le blues au Royaume-Uni qui ont fait quoi. ils peuvent garder la musique vivante tout au long de cette pandémie en cours.