Joe Bonamassa sort le single et le clip de “Time Clocks”

Légende de la guitare Joe Bonamassa dévoile aujourd’hui son nouveau single étonnamment large, “Horloges”. Il s’agit de la troisième chanson extraite de son prochain album studio du même nom, attendu le 29 octobre via Provogue (Europe) et J&R Aventures (Amérique du Nord).

Joe poursuit son évolution introspective sur ce magnifiquement poignant Bonamassa–Kévin Shirley-chanson écrite. D’une durée d’un peu plus de sept minutes, il a toute la grandeur musicale épique de lui à son plus expressif et ambitieux. Avec un récit à cœur ouvert qui se fraie un chemin, le chœur entraînant s’élève vers le ciel alors qu’il chante, “et la pluie pénétrant dans mon manteau, sur le point de faire chavirer mon bateau, je le pousse loin des quais, je n’ai jamais été un bon perforateur d’horloges.”

Accompagné de voix en cascade de Juanita Tippins et Prinnie Stevens, ainsi que la musicalité suprême de Anton Figue (tambours), Steve Mackey (basse), Lachy Doley (piano, orgue) et Kévin Shirley (percussion), il a une aura de pure intemporalité.

L’album a été enregistré à New York et a pris Joe retour à ses premières racines et le redécouvre à un nouveau sommet avec une prouesse de blues rock inégalée. Connu comme l’homme en costume, aimé par beaucoup comme le guitar hero ultime, et cité par les critiques comme “le plus grand guitariste de blues du monde” (Monde de la guitare), d’une manière ou d’une autre, le cerveau de la musique a trouvé une autre couche d’un immense nouveau talent artistique à partager avec ses fans. Récemment Bonamassa a laissé tomber des allusions au nouvel album avec son hymne ébranlant “Encoches” et le single blues-heavy “Le coeur qui n’attend jamais”, un autre classique instantané qui prend une histoire de chagrin et en fait un spectacle indéniable destiné aux stades.

Le nouvel album est une collection qui jette un nouvel éclairage sur Joede sa vie de compagnon, en constante création et toujours en fuite. Comme “Encoches” et “Le coeur qui n’attend jamais” suggérerait, cet album montre que même si Joe a choisi la route la moins fréquentée, cela l’a mené au succès à la fin. Et il ne reculera pas de si tôt. Un peu plus vieux mais plus sage dans les connaissances acquises, son nouveau son a une saveur brute et vitale, combinée à une compétence résolue qui ne peut être acquise qu’au cours d’années de persévérance et de dévouement inébranlable. “Horloges” suit Joe sur son évolution incessante alors qu’il continue d’aller de l’avant, pliant les genres, abattant les murs et défiant les chances de l’industrie de la musique.

Pour le nouvel album studio, Bonamassa en studio avec des collaborateurs de longue date Kévin Shirley en tant que producteur et gestionnaire/partenaire commercial Roy Weisman en tant que producteur exécutif. Enregistré à New York à Studios Germano/L’usine à succès, le groupe comprend Steve Mackey (basse), Lachy Doley (piano), Bunna Lawrie (didgeridoo), Bobby Summerfield (percussions), et “Tard dans la nuit avec David Letterman”‘s Anton Figue (batterie et percussions), ainsi que Mahalia Barnes, Juanita Tippins et Prinnie Stevens sur les choeurs.

L’album a été mixé par Bob Clearmountain (BRUCE SPRINGSTEEN, LES PIERRES QUI ROULENT, TOTO, BON JOVI), et les illustrations fantastiques de cet album ont été créées par un célèbre graphiste Hugh Symé (SE RUER, AÉROSMITH, SERPENT BLANC).

“Horloges” est une chanson qui a toutes les caractéristiques d’un tube préféré des fans. Alors que le monde commence à s’ouvrir et Joe le showman, Joe l’artiste prend sa place sur cette place légitime sur la scène, vous pouvez déjà imaginer des milliers de fans reprenant le refrain émouvant.

Maintenant, avec une énergie encore plus audacieuse que jamais, Bonamassa détient le pouvoir de contrôler à la fois son art et son entreprise dans les deux mains. Avec 24 albums n ° 1, des tournées annuelles à guichets fermés dans le monde entier et des croisières annuelles personnalisées, il est un numéro difficile à battre. Joe connaît sa valeur, et bien qu’humble, il prévoit de continuer à battre les pronostics et à dépasser les attentes des opposants. “Horloges” est un témoignage de ses références et un toast à ses fans de longue date. C’est Joe Bonamassa à son meilleur, prêt à basculer.

En lançant de nouvelles musiques destinées aux haut-parleurs, Joe est ravi de retourner sur scène. Ayant récemment terminé une tournée estivale sur la côte ouest des États-Unis, il sera de retour en tournée pour la saison d’automne avec des spectacles à travers le reste du pays avant de monter sur scène en mer pour sa salle comble Garder le blues vivant en mer VII croisière, naviguant de Miami, en Floride, à Ocho Rios, en Jamaïque, du 21 au 25 février 2022, via le Norwegian Pearl. Joe sera également en tournée en Europe au printemps 2022.

photo par Eleanor Jane