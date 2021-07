Joe Bonamassa vise à remodeler l’industrie de la musique avec Nft de ‘One Song Record Company’

Héros du blues-rock Joe Bonamassa s’associe à Heritage Auction House pour annoncer une collection NFT révolutionnaire qui va remodeler l’industrie de la musique pour toujours en symbolisant le maître original et les droits de publication d’une toute nouvelle chanson intitulée “Disque rayé”. Ce lot est vraiment sans précédent car le guitariste en tête des charts est le premier artiste musical à vendre son édition dans un NFT dans le cadre de cette collection numérique et physique, qui comprend également sa propre guitare “Holy Grail” 1959 Gibson Les Paul Sunburst et 1963 Ampli Fender Vibroverb qui a été utilisé pour enregistrer la chanson.

La vente aux enchères est fixée au 31 juillet.

Bonamassa appelle ce lot “la maison de disques à une chanson” parce qu’il transforme totalement la façon dont les musiciens peuvent faire des affaires à partir de leur propriété intellectuelle. Joepartenaire commercial de Roy Weisman précise: “C’est ce que ce concept NFT donne aux artistes – l’opportunité de lever des capitaux sur une base indépendante qui leur permettra d’outrepasser les soi-disant gardiens de l’industrie de la musique.”

“L’une des choses que j’aime dans le fait d’être un artiste indépendant, c’est que Roy et moi avons eu cette idée”, Bonamassa dit. “Nous n’avions pas besoin de suivre une quelconque chaîne de commandement. C’était comme, faisons ça parce que ça fait du bien. Et c’est la prochaine étape logique dans la façon dont les artistes indépendants vont être sur un pied d’égalité avec les majors. “

Weisman déclare : « Nous sommes maintenant vraiment à une époque unique dans le secteur de la musique où il n’y a que l’offre et la demande. Les gens peuvent trouver des artistes en ligne à tout moment, les gens peuvent acheter leur musique, les investisseurs peuvent investir en eux avec un artiste devant passer par ce grand label typique ou même un grand système de label indépendant qui pèse lourdement sur les artistes dès le départ. »

Cette vente aux enchères historique du révolutionnaire du monde de la musique est loin d’être routinière ; alors rien Bonamassa fait est toujours ordinaire.

Joe innove dans l’industrie de la musique et joue selon ses propres règles avec ce lot comprenant des objets de grande collection, y compris non seulement certains des instruments de musique les plus prisés de la planète, mais en les associant à une série de certificats d’authenticité à la pointe de la technologie jetons non fongibles (NFT). Le type de guitare a été utilisé par la royauté du rock tels que Keith Richards, jimmy Page, Eric Clapton, Mike Bloomfield. L’instrument au “son profond et rauque inégalé”, comme David Schiller écrit dans son livre “Guitare”, était la hache qui a construit le rock and roll.

Les tokens non fongibles changent le monde des affaires et BonamassaL’utilisation intelligente de la nouvelle technologie permet maintenant à d’autres artistes de créer leur propre entreprise. BonamassaLa vente aux enchères de est unique et vise à remodeler la façon dont les musiciens fabriquent et vendent leur art. Ce lot incroyable comprend 13 articles tokenisés individuellement sur la blockchain Ethereum. Chaque article physique aura une composante numérique NFT. Ce lot est un rêve devenu réalité pour tout collectionneur sérieux de matériel vintage ou investisseur NFT cherchant à diversifier son portefeuille.

Cela ne devrait surprendre personne qui suit Bonamassacarrière qu’il mène cette révolution. Aucun guitariste n’a jamais reçu autant de couverture dans les médias musicaux et commerciaux que le double Grammy Award candidat qui a dépassé Panneau d’affichage‘s Blues chart 24 fois – à seulement 44 ans, pas moins. L’année dernière seulement, en fait, Forbes a salué le guitariste pour “avoir pris le contrôle de son entreprise, construit une marque et investi en lui-même”.

Bonamassa, un prodige qui a ouvert pour BB Roi alors qu’il n’avait que 12 ans, a appris très tôt à ne jamais faire confiance à l’industrie : ses débuts en 2000 “Un nouveau jour hier”, sorti sur un Sony filiale, a été un smash critique, avec Panneau d’affichage saluant le venu comme “un talent audacieux qui s’élève au-dessus des formats radio étroits”. Le problème, c’est que les majors n’ont pas le temps pour les talents audacieux qui ne passent pas à la radio. Bonamassa et Sony chemins séparés.

Pour de nombreux musiciens, cela aurait été la fin de l’histoire. Pour Bonamassa, ce n’était que le début du début : En 2002, le guitariste et son manager et partenaire commercial de longue date Roy Weisman créé J&R Aventures — une société autonome de label, de gestion, de marketing et de promotion de concerts. Ce qui signifie qu’au cours des 20 dernières années, personne n’a regardé par-dessus leur épaule, personne ne leur a dit quoi faire ou où aller, personne ne leur a dit non.

“Nous allons à contre-courant par nature, et c’est ainsi que nous avons réussi”, Weisman dit. “Je ne cherche pas vraiment à obtenir l’avis de l’industrie parce que franchement, je pense que l’industrie traditionnelle n’aimera pas l’indépendance. Et avec cette vente aux enchères, nous allons montrer au monde comment fusionner leurs droits d’auteur, leur propriété et la vendre directement à un investisseur sans intermédiaire comme une grande maison de disques prenant une part importante de l’argent et les laissant sans aucun actif de base.Maintenant avec le NFT, les artistes ont la possibilité de se constituer un capital pour ensuite construire ce qui est leur propre entreprise. Et c’est une belle chose. Cela change la donne. “

De la façon dont les deux hommes le disent, l’idée de vendre la guitare, l’ampli et la chanson en un seul lot aux enchères était simple, juste une autre étape inévitable dans l’évolution de leur révolution. Ça a pris Weisman et Bonamassa 20 minutes pour régler le concept et son exécution éventuelle, ce qui a abouti à une séance de studio à part entière au cours de laquelle le guitariste a enregistré quelque chose dont il est extrêmement fier… que personne, en dehors du gagnant, n’entendra jamais.

Joe explique : « Si trois personnes entendent la chanson et c’est tout, je suis toujours fier du travail. S’il est autorisé pour le cinéma ou la télévision et que tout le monde entend la chanson, c’est encore mieux. Mais le fait est que je suis fier de la chanson si trois personnes l’entendent ou 30 millions l’entendent. Peu importe. Mon approche n’aurait pas changé. Et à la fin, nous sommes arrivés à la conclusion que si nous allons faire cela, faisons un splash. Ça va être vraiment cool. ”