Joe Buck n’a pas retenu de rôtir le pire moment de Peyton sur le Manningcast

Je ne pense pas que quiconque ait choisi Joe Buck pour être la meilleure partie du Manningcast lors du match Patriots vs Bills sur Monday Night Football, mais bon sang si ce n’est pas divertissant. Buck, en train de se détendre dans un somptueux domaine de Cabo, a appelé et a profité de l’occasion pour répondre à une question sur le softball de Peyton Manning et la ramener directement dans ses haricots.

Peyton : « Joe, vous avez déjà eu une éruption où vous auriez aimé avoir un invité à interviewer ? »

Joe : « Ouais, la dernière fois que j’y ai pensé, c’était quand tu as joué à Seattle au Super Bowl » pic.twitter.com/bBbPkf5e1B – Internet #BlackLivesMatter (@cjzero) 7 décembre 2021

Buck faisait référence au Super Bowl XLVIII, sans aucun doute le pire Super Bowl pour tous ceux qui vivent en dehors de Seattle. Ce fut une défaite ridicule de 43-8 contre les Broncos de Manning qui a vu les Seahawks mener 22-0 à la mi-temps et ne jamais lâcher prise.

Peyton a fini par avoir sa bague, alors il peut en rire maintenant – en doublant avec un verre à la main, s’amusant clairement avec tout ça. Naturellement, Eli est intervenu pour dire à Buck qu’il « a grimpé d’un cran dans mon livre », car Eli existe pour apprécier les gens qui se moquent de Peyton.

Ce moment est un microcosme de la raison pour laquelle le Manningcast est devenu le meilleur moyen de regarder le football, en supposant que vous ne soyez pas incroyablement investi dans les équipes qui jouent. C’est du football apprécié de manière détendue, en enlevant une partie de l’amidon de la chemise ennuyeuse et généralement repassée de la NFL.

Joe Buck était un joyau pour l’ensemble de son segment. Le mec était juste là pour se détendre, prendre un verre et regarder un peu de football – pas essayer trop fort de se montrer. En ce qui concerne les pannes de jeu, Buck n’était pas intéressé à participer. Étant un bon gars de compagnie, il a laissé tomber quelques promos pour la NFL sur Fox, tandis que sur ESPN, avec les frères Manning en riant à ce sujet, sachant que c’était un faux pas, et ne s’en souciant pas vraiment.

Enfin, après quelques cajoleries, Buck était prêt à appeler une pièce non préparée, et c’était hilarant.

Cela vaut la peine de rechercher l’ensemble du segment, principalement parce qu’il était surprenant de voir à quel point Joe Buck était sympathique. Je sais que c’est un diffuseur polarisant avec lequel beaucoup de gens sont frustrés, mais c’était agréable de le voir lâcher prise, être un peu autodérision et aussi se moquer de Peyton pour avoir été embarrassé au Super Bowl.