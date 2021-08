Joe Buck répond à l’échec de la querelle familiale des célébrités, mais cela n’empêchera pas les fans de rire

in

La question posée par Steve Harvey était : « Nommez une femme dans votre vie qui est plus intelligente que vous. » Avec les réponses de bae, maman et sœur déjà sur le tableau, Joe Buck a annoncé la supposition de sa famille sur le «meilleur ami» pour gagner la manche et la partie. Mais ses coéquipiers ont immédiatement semblé confus à la réponse, qui a remporté le grand “X” rouge. La fille de Buck, Natalie, a déclaré que «meilleur ami» n’était pas la réponse sur laquelle ils s’étaient mis d’accord. Ils avaient voulu dire « patron ».