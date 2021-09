Joe Buck suscite la controverse avec les commentaires de Deshaun Watson (vidéo)

Les Panthers de la Caroline ont battu les Texans de Houston 24-9 lors du Thursday Night Football.

Malheureusement, le jeu ne s’est pas déroulé sans controverse.

Deshaun Watson était notamment absent du côté de Houston, bien qu’ils aient désespérément besoin d’un quart-arrière compétent. Le joueur de 26 ans a bien sûr été hors de combat pendant toute cette jeune saison après avoir demandé un échange et s’être retrouvé au centre de plus de 20 plaintes pour inconduite sexuelle.

Lors du match de jeudi, l’annonceur Joe Buck s’en est pris à Watson d’une manière qui a immédiatement attiré l’attention sur les réseaux sociaux.

Les réactions des fans ont parlé d’elles-mêmes :

– Bobby, No Flay (@JBeans_15) 24 septembre 2021

Troy Aikman : “Tu as raison Joe, je respecte vraiment la capacité de ce gamin à ne pas agresser sexuellement les femmes.”

Joe Buck : “Et voici Davis Mills, qui, contrairement à Deshaun Watson, n’est pas accusé d’avoir agressé sexuellement plus de 20 femmes.”

Félicitations à Joe Buck et Troy Aikman pour avoir parlé de Deshaun Watson et ne pas simplement prétendre que ce n’est pas bizarre comme l’enfer pour un top 5 QB au monde d’être assis. Ne pas le reconnaître fait beaucoup plus de mal que de bien.

– McGarvin L (@PatriotsPOV) 24 septembre 2021