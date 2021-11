Joe Buck tire sur Aaron Rodgers pendant le match Packers-Rams

Joe Buck a commencé le match des Packers de Green Bay contre les Rams de Los Angeles avec un tir sur Aaron Rodgers. Au début de l’émission, Buck a laissé tomber une ligne sur Rodgers et son prétendu orteil COVID. Il a été mis en place par Erin Andrews, qui a déclaré à Buck lors de l’émission Fox Sports que Rodgers avait reçu une injection analgésique sur l’orteil fracturé afin qu’il puisse jouer dimanche.

« Aujourd’hui, il a subi une injection antidouleur avant le match où il a dit qu’il ne pouvait sentir que neuf orteils. Il nous a dit que son jeu ne serait pas limité », a déclaré Andrews lors de l’émission, selon Yahoo Sports. Cela a conduit Buck à répondre: « Alors Aaron nous dit qu’il a fait vacciner cet orteil contre la douleur. »

Lmaooooo joe buck dit qu’Aaron Rodgers a son petit doigt cassé « immunisé » LMAOOO pic.twitter.com/7RJEelubRH – DailySportsDosage (@SportsDSD_) 28 novembre 2021

Ce à quoi Buck fait référence lorsqu’il dit « immunisé », c’est que Rodgers dit la même chose lorsqu’on lui demande s’il a reçu le vaccin COVID-19 en août. Lorsqu’il a été testé positif pour COVID-19 plus tôt ce mois-ci, il a été révélé que Rodgers avait reçu un traitement alternatif au lieu du vaccin, et la ligue a déterminé qu’il n’était pas vacciné. Rodgers s’est indigné d’avoir dit qu’il était « immunisé », mais en en parlant dans The Pat McAfee Show, il a admis avoir induit les gens en erreur.

« Je partage une opinion qui polarise », a déclaré Rodgers. « J’ai induit certaines personnes en erreur sur mon statut, dont j’assume l’entière responsabilité pour ces commentaires. Mais en fin de compte, je dois rester fidèle à qui je suis et à ce que je suis. Je soutiens les choses que j’ai dites. J’ai une tonne d’empathie pour les personnes qui ont traversé la pire partie de cette pandémie, qui nous a tous touchés de différentes manières. »

Rodgers a eu le dernier mot dimanche alors qu’il menait les Packers à une victoire de 36-28 contre les Rams pour améliorer leur fiche à 9-3 cette année-là. Dans le match, Rodgers a lancé pour 307 verges et deux touchés tout en se précipitant pour un touché. Les Packers ont une avance considérable dans la NFC North, et ils occupent la deuxième place dans la NFC derrière les Cardinals de l’Arizona. Rodgers est heureux que l’équipe ait une semaine de congé, car cela lui donne, ainsi qu’à ses coéquipiers, le temps de se reposer et de se remettre en forme.

« La semaine dernière, j’ai essayé de faire des trucs vendredi, j’avais l’impression que nous avions peut-être besoin d’une petite secousse, et ce genre d’impact a eu un peu d’impact dimanche du point de vue de la douleur », a déclaré Rodgers après le match, selon le site officiel des Packers. « Cela a définitivement aidé à regarder les scans. La guérison a en quelque sorte atteint un meilleur endroit, donc je me suis définitivement senti mieux, mais … il y avait définitivement une douleur à laquelle je faisais face. »