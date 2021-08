Joe Burrow admet que les luttes sont «mentales» pendant le camp d’entraînement ⋆ 10z viral

Au début du camp d’entraînement, le quart-arrière de deuxième année Joe Burrow a eu du mal à se connecter avec son attaque des Bengals.

Burrow a pu revenir d’une blessure à la cheville qui a mis fin à la saison l’an dernier. Mais la transition vers l’action réelle a été un peu fragile pour le vainqueur du trophée Heisman.

Le joueur des Bengals admet que Joe Burrow est toujours “un peu incertain à genoux”https://t.co/E0V657MLSj – SideAction (@SideActionHQ) 4 août 2021

]]>

Obtenez un dépôt instantané de 100 % jusqu’à 100 $

En parlant des premières difficultés, Joe Burrow a admis qu’il n’avait toujours pas surmonté l’obstacle mental.

“Je dirais que pour le moment, c’est une chose mentale”, a déclaré Burrow via PFT. « Je viens juste de me réhabituer à rejouer au football contre une compétition de haut niveau. J’espère que quelques représentants de plus, quelques jours de plus, nous retrouverons mon ancien moi.

Tendance de l’action secondaire

Joe Burrow continuerait en disant qu’une grande partie de lui pour se sentir plus à l’aise est simplement de pouvoir gérer une poche qui s’effondre après avoir subi une blessure aussi douloureuse.

“C’est juste de plus en plus à l’aise dans la poche”, a déclaré Burrow. «Aujourd’hui, nous allons avoir un groupe de personnes autour de moi en 7 contre 7 et des exercices individuels juste pour retrouver ce sentiment. C’est la dernière étape pour moi, juste récupérer ma présence de poche et comprendre quand je suis sous pression et quand je ne le suis pas. Je retrouve juste ce sentiment dans lequel je suis vraiment bon depuis longtemps.

Malgré ses difficultés, Joe Burrow est convaincu qu’il reviendra à la normale une fois la saison terminée et qu’il sera capable de jouer comme nous le voyons depuis l’époque de LSU.

Même si les pensées sont un peu douteuses en ce moment, je ne parierais certainement pas contre le gamin qui fait les choses correctement.

Bienvenue dans le jeu en dehors du jeu ! Suivez-nous sur notre compte Twitter Sideaction, Instagram et Facebook pour les dernières nouvelles sur le sport et la culture pop sur le Web!

]]>

Abonnez-vous sur YouTube !

Lien source