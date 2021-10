Joe Burrow hospitalisé après la défaite des Bengals face aux Packers

Le quart-arrière des Bengals de Cincinnati, Joe Burrow, a été transporté à l’hôpital dimanche après la défaite de l’équipe en prolongation contre les Packers. Selon ESPN, Burrow a été hospitalisé pour une possible contusion à la gorge, et le voyage était « par précaution ». Les Bengals ont déclaré que Burrow n’était pas resté à l’hôpital pendant la nuit et qu’il devrait être prêt à jouer lors du prochain match de l’équipe.

« Je pense qu’il avait juste un peu de difficulté à parler. Mais au fil de la soirée, il allait mieux », a déclaré l’entraîneur des Bengals, Zac Taylor, sur le site officiel de l’équipe. « Quand il s’est réveillé ce matin, il est venu directement dans l’établissement et était prêt à partir. J’ai essayé de déterminer quand cela s’est produit. Il y a quelques fois où on peut dire qu’il a peut-être été touché au cou. ou trois pièces de théâtre. Il ne se souvient pas sur lequel c’est arrivé. »

Malgré la défaite, Burrow a réalisé une solide performance contre les Packers, lançant 381 verges et deux touchés. Il a lancé deux interceptions dans la défaite, mais Taylor a été impressionné par la façon dont Burrow a progressé au cours de la deuxième saison de sa carrière dans la NFL. Mais il y a une chose sur laquelle Taylor veut que Burrow travaille à l’avenir.

Burrow cherche à avoir une énorme saison 2021 après avoir raté la dernière partie de 2020 en raison d’un ACL déchiré. Au cours de cinq matchs, Burrow a complété 71,7% de ses passes pour 1 269 verges, 11 touchés et six interceptions avec une note de passeur de 106,4. Il a mené les Bengals à trois victoires, soit une victoire de moins que leur total de l’an dernier. Burrow a été repêché n ° 1 au classement général par les Bengals en 2020 après avoir mené LSU à une saison sans défaite et à un championnat national en 2019.