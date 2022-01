Joe Burrow, pas Dak Prescott, est le joueur de retour de l’année dans la NFL

Le retour de Dak Prescott cette année après l’horrible fracture de la cheville et la luxation qu’il a subies lors de la cinquième semaine de la saison dernière a été tout simplement remarquable.

Son ajout aux Cowboys de Dallas les a aidés à passer de 6-10 et une troisième place NFC East en 2020 à 11-5 et le titre de division cette année. En conséquence, Prescott est le favori des paris pour remporter le prix du joueur de retour de l’année de la NFL avec une cote de -135 sur Tipico Sportsbook.

Si Prescott remportait le prix, il serait un candidat méritant. En 15 matchs, il totalise plus de 4 000 verges par la passe pour la deuxième fois de sa carrière seulement et il a un sommet en carrière de 32 touchés par la passe et un pourcentage d’achèvement de 68,4. Il est aussi bon, sinon meilleur, qu’avant la blessure et son jeu a eu un impact sur le succès de l’équipe.

Cependant, cela ne signifie pas que Prescott est le candidat le plus méritant. Joe Burrow a également subi une blessure catastrophique la saison dernière, déchirant le LCA et le MCL au genou gauche et souffrant d’autres problèmes structurels sur un coup sûr lors de la semaine 10. Et comme Prescott, il a rebondi pour avoir une saison incroyable et mener son équipe aux séries éliminatoires .

Les cotes de Burrow pour le joueur de retour de l’année sont les deuxièmes les plus courtes à +105, mais il a en fait des arguments plus solides pour le prix que Prescott.

Statistiques

Aussi bons que soient les chiffres susmentionnés de Prescott, ceux de Burrow sont encore meilleurs. Le phénomène de deuxième année est meilleur que Prescott dans à peu près toutes les catégories, le seul coup contre lui étant son total d’interceptions plus élevé. Mais lorsque vous tenez compte des échappés perdus – deux pour Burrow et six pour Prescott – les revirements sont même entre les deux. Même si Burrow a été limogé 51 fois, un sommet de la ligue, derrière l’une des pires lignes offensives de la NFL.

Joueur Cmp% Yds TD Taux Int Sk Y/A Rush TD Burrow 70,4 4611 34 108,3 14 51 8,9 2 Prescott 68,4 4154 32 100,9 10 29 7,3 1

Succès d’équipe

Les Cowboys ont une victoire de plus que les Bengals à 11-5, mais Prescott et Burrow ont également remporté 10 victoires depuis que Prescott était absent pour la victoire des Cowboys contre les Vikings du Minnesota. Et les 10 victoires de Burrow sont beaucoup plus impressionnantes que celles de Prescott compte tenu de l’état de ces équipes au début de la saison.

Non seulement les Cowboys devaient au moins être compétitifs au sein de leur division, mais ils avaient la ligne de victoires de pré-saison la plus élevée de toutes les équipes de la NFC Est à 9,5. Après que Washington a remporté ce qui a été une mauvaise division à seulement 7-9 l’année dernière, il n’y avait pas de favori clairement défini cette saison. Dallas était un aussi bon choix que n’importe quel autre. Jusqu’à l’année dernière, les Cowboys n’avaient pas terminé une saison sous .500 depuis que Prescott a pris le relais en 2016.

Cincinnati, en revanche, est entré dans la saison en tant que paillasson de l’AFC North, l’une des divisions les plus difficiles de la NFL. Les Bengals n’avaient pas établi de record de victoires depuis 2015. Dallas a remporté autant de victoires en 2020 que les Bengals en 2019 et 2020 combinés. Cincy est entré dans la saison avec une ligne de victoires de pré-saison de 6,5 et a non seulement dépassé plusieurs matchs, mais a en quelque sorte remporté la division pour la première fois depuis 2013.

Même au cours de ce qui s’est avéré être une année creuse pour l’AFC Nord, chaque équipe était encore en vie pour les séries éliminatoires pendant 16 semaines. Le titre de division de Cincinnati est beaucoup plus impressionnant que celui de Dallas.

Chronologie

Ces deux joueurs ont subi d’horribles blessures et ont travaillé incroyablement dur pour revenir sur le terrain, donc cette comparaison ne vise pas à minimiser l’un ou l’autre. Mais la blessure de Prescott s’est produite plus d’un mois avant celle de Burrow, ce qui a évidemment réduit sa saison plus tôt, mais signifiait également qu’il avait une longueur d’avance sur son calendrier de quatre à six mois.

Une histoire d’Adam Schefter d’ESPN et de Ben Baby au moment de la blessure de Burrow a déclaré que le calendrier pour son type de blessure était généralement de neuf à 12 mois. Ainsi, le fait qu’il ait même terminé sa rééducation à temps pour commencer le match d’ouverture est remarquable. Ajoutez à cela le type de saison de Burrow et le succès de l’équipe qui a suivi, et il est difficile de plaider contre lui pour le joueur de retour de l’année.

Un visuel du pied de Prescott tourné dans le mauvais sens restera à jamais gravé dans l’esprit de tous ceux qui verront le jeu sur lequel il a été blessé. Ce qu’il fait après avoir subi cette blessure ne doit pas être tenu pour acquis. Mais les réalisations de Burrow ne devraient pas non plus, qui se démarquent un peu plus comme dignes de ce prix.

