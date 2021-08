Joe Calzaghe est l’un des plus grands de la Grande-Bretagne, appelé “machine de combat” par George Foreman avec un record incroyable et était si bon qu’il pouvait gagner des combats d’une seule main et peut-être trop pour Sugar Ray Leonard, Tommy Hearns et Roberto Duran !

in

Vous pourriez faire valoir que Joe Calzaghe est probablement le boxeur le plus sous-célébré vivant aujourd’hui.

Le Gallois a terminé sa carrière 46-0 avec 32 KO. Il a battu des grands de tous les temps comme Roy Jones Jr, Bernard Hopkins et des titres unifiés dans la division des super-moyens. En fait, il a été champion WBO des super-moyens pendant 10 ans.

Les réalisations de Calzaghe sont indéniables

Considérant que Floyd Mayweather a pris sa retraite avec une fiche de 50-0 et est considéré comme l’un des plus grands de tous les temps, faut-il davantage de respect pour le nom légendaire de Calzaghe ?

La fierté du Pays de Galles a été très active tout au long de sa carrière, mais l’un des inconvénients contre lui est celui qu’il a combattu alors qu’il régnait au sommet de la division des super-moyens.

Bien qu’il ait remporté le titre WBO contre Chris Eubank en 1997, il a raté de peu l’ère de Steve Collins, Nigel Benn et Michael Watson où il aurait pu avoir plusieurs classiques nationaux.

Au lieu de cela, il a reçu des critiques pour n’avoir jamais combattu à l’étranger jusqu’aux deux derniers combats de sa carrière alors qu’il avait 36 ​​ans et ne pas avoir affronté les plus grands noms.

Eubank est un nom notable sur son incroyable record et a aidé Calzaghe à se faire un nom dans la boxe

Le Britannique vénéré Carl Froch a été très critique à l’égard du record de Calzaghe au fil des ans.

“Il a remporté le titre WBO, puis il l’a défendu pendant 10 ans contre, je ne sais même pas”, a déclaré Froch.

«Je ne me souviens pas des noms des gars avec qui il a combattu pendant 10 ans, mais il est invaincu en 46 combats, Hall of Famer. Vous ne pouvez pas contester son record, mais il a eu 10 ans de médiocrité, défendant ce titre.

« Sa meilleure victoire a probablement été contre un blessé [Mikkel] Kessler. Beaucoup disent Jeff Lacy. Soyons honnêtes, Jeff Lacy était un travail de battage médiatique. La victoire de Hopkins était si proche et si discutable, je pense que c’était un partage 55-45 en faveur de Hopkins dans la nuit par tous les meilleurs Américains.

Battre Chris Eubank pour un titre mondial, c’est quand Joe Calzaghe est vraiment arrivé

Calzaghe admet librement qu’il était terrifié à l’idée de voler et au cours de sa carrière, cela lui coûterait de jolis salaires en Amérique.

Également connu sous le nom de Dragon italien, il détestait particulièrement les petits avions et refusait donc de voler en jet privé. De nombreux promoteurs lui ont offert ce luxe, mais il a décliné à chaque fois. En fait, s’il montait dans un avion et que ce n’était pas assez grand pour lui, il était connu pour en redescendre.

En 2003, Calzaghe devait affronter l’excitant américain Byron Mitchell et il luttait toujours contre ses peurs de voler.

“Je suis plus inquiet de monter dans un avion que de monter sur le ring avec Mitchell”, a admis Calzaghe.

Calzaghe a battu Kessler pour unifier les titres des super-moyens en 2007

«Pour mon dernier combat à Newcastle, j’ai voyagé six heures en train depuis Cardiff juste pour éviter de monter dans un avion ou de m’approcher d’un aéroport, ce qui me stresse. J’ai fait de même lorsque je suis venu à la conférence de presse annonçant ce combat.

“J’ai déjà volé dans le passé, mais s’il y a un autre moyen de voyager, je le choisirai normalement.”

Calzaghe a-t-il raté des opportunités en ne volant pas ? Pas nécessairement. Il n’y avait vraiment personne que Calzaghe aurait dû combattre avec qui il n’a pas combattu.

Ses victoires déterminantes pour sa carrière ont été remportées par Kessler et Lacy, mais les deux ont eu lieu à Manchester. Ces combats sont l’endroit où il a ajouté les titres WBA (super), IBF et The Ring des poids super-moyens à son héritage.

Don King a promu Lacy et même lui savait quelle formidable proposition Calzaghe représentait. Il a fait valoir que Calzaghe n’avait pas eu de vrais partenaires de danse parmi lesquels choisir pendant son apogée.

Calzaghe a combattu et battu Hopkins au Nevada, tout en surmontant sa peur de voler aussi

“Il y a une concurrence clairsemée pour Joe Calzaghe dans la division des super-moyens, donc finalement les deux meilleurs devront se rencontrer”, a déclaré King, signifiant Lacy combattant Calzaghe.

« Joe a fait de son mieux, vous ne pouvez pas blâmer l’homme pour ce qu’il a accompli. Il a juste besoin d’antagonistes de qualité et ils ont été rares jusqu’à présent.

« Joe existe depuis longtemps ; il est le plus ancien champion du monde en titre et est invaincu et cela parle de lui-même. Cela prouve que Joe Calzaghe est l’un des grands combattants.

« Joe mérite d’être reconnu comme un grand champion. Je suis convaincu que Joe Calzaghe peut battre n’importe qui dans cette division.

Sa victoire finale contre Roy Jones Jr, au Madison Square Garden, est sans doute la plus notable de Calzaghe

Et King avait raison. Il a battu n’importe qui et tout le monde dans la division. Il n’y a pas de combattants que Calzaghe a esquivé ou évité et cela lui a valu des éloges de la part du grand poids lourd, George Foreman.

“Joe Calzaghe était une machine de combat”, a déclaré l’ancien champion des poids lourds. « À part Henry Armstrong, la boxe n’a jamais vu une telle (une machine de combat).

« Personne ne pouvait le battre. Même pas le grand Roy Jones Jr. Et Roy Jones était à peu près aussi bon qu’ils viennent », a-t-il ajouté.

Pour le contexte, Armstrong était un combattant prolifique dans les années 30 et 40. Et, alors que Jones Jr est sans aucun doute un grand, il a combattu Calzaghe à 39 ans.

Madison Square Garden se balançait pour son dernier combat, contre l’une des légendes du jeu

“Je sais que ça va être difficile”, a concédé Jones avant même que le combat n’ait lieu.

“Joe a 32 KO donc je sais ce qu’il peut faire. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas idiot.

En 2005, Calzaghe a battu le boxeur kenyan Evans Ashina d’une seule main. Le roi des super-moyens s’est cassé la main gauche – sa meilleure main – au troisième tour et a remarquablement combattu le reste du concours en utilisant sa droite.

Il a quand même gagné 120-108, 120-108, 120-107. Après le concours, Calzaghe a déclaré : « Je savais que j’étais bon mais je n’aurais jamais pensé pouvoir battre un gars aussi confortablement avec une seule main !

Calzaghe a même combattu un adversaire avec un avait effectivement

Bien que Nigel Benn n’ait jamais eu la chance d’affronter Calzaghe, il a la gentillesse d’admettre qu’il aurait été du côté des perdants s’il l’avait fait.

Malgré la boxe à une époque où il n’avait pas d’ennemis étoilés – du moins pas à leur apogée – Benn pense que Calzaghe était aussi bon que les plus grands de tous les temps.

“Les anciens vous diront qu’il n’aurait jamais vécu avec Roberto Duran, Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler ou Tommy Hearns”, a-t-il déclaré. «Je ne suis pas d’accord – Joe les aurait tous battus.

Son défunt père, Enzo, n’était jamais loin de Calzaghe et était là dans son coin pour les plus belles nuits de sa vie

Et le fier papa Enzo était là aussi pour voir son fils décerner un CBE au palais de Buckingham

« J’aurais aimé qu’il soit là à mon apogée. Je serai assez honnête pour admettre que je pense qu’il m’aurait battu – il se serait cependant battu. »

Benn pense que chaque fois que Calzaghe a dû montrer sa classe dans sa carrière, il l’a fait.

« Joe a lutté contre personne. Mais quand il est monté en classe pour combattre des gens comme Jeff Lacy, il les a fait ressembler à des nuls. »

Forza Joe !