Joe Cole affirme que Harry Maguire est à égalité avec les grands anglais après la victoire de l’Allemagne

Maguire impressionné à Wembley mardi (Photo: .)

Joe Cole a affirmé que Harry Maguire avait atteint un niveau similaire à celui des grands de l’Angleterre après son match d’homme du match lors de la victoire des huitièmes de finale de l’Euro 2020 contre l’Allemagne.

Le capitaine de Manchester United s’est blessé à la cheville le 9 mai, ce qui l’a contraint à manquer les deux premiers matches de la phase de groupes de l’Angleterre lors du tournoi retardé de cet été.

Mais depuis son retour à l’action lors du dernier match de groupe contre la République tchèque, Maguire a été impérieux en défense pour les Trois Lions.



Le défenseur a été nommé homme du match (Photo: .)

Le joueur de 28 ans a excellé lorsque l’équipe de Gareth Southgate a battu les Allemands lors d’un match à élimination directe lors d’un tournoi majeur pour la première fois en 55 ans.

Il a remporté d’innombrables duels et a fait avancer le ballon à de nombreuses reprises, tout en s’avérant également une menace dans la surface adverse.

Et l’ancien ailier de Chelsea et des Trois Lions, Cole, pense que Maguire est maintenant là-haut avec la majorité des grands de l’Angleterre à son poste.

Lorsqu’il a été poussé pour son homme du match contre l’Allemagne, Cole a déclaré à JOE: “Je vais aller avec Harry Maguire. J’ai rencontré Harry quelques fois, je n’ai jamais joué avec lui, joué contre lui, reconnu le talent très tôt, reconnu le personnage très tôt. Je pensais qu’il deviendrait un grand joueur pour l’Angleterre.

«Je pense que Harry Maguire se tient à côté de Tony Adams et Terry Butcher pour moi maintenant. Un leader, mais pas seulement, il est très médiatisé, il est à Manchester United mais il n’est pas à Manchester United des années 90 ou des années 2000. Il dirige cette équipe.

Plus : Manchester United FC



«Il y a eu un moment dans ce match où la foule a commencé à chanter son nom, sa poitrine gonflée, l’Allemagne appliquait une pression. mettre des balles dans la boîte.

«Il poussait les joueurs hors du chemin pour y mettre la tête et défendre les choses.

«C’était comme si vous regardiez un premier Tony Adams, un premier John Terry, un premier Rio Ferdinand. Je parle des grands.

«Nous ne pouvons pas le mettre à côté de Bobby Moore car il n’a pas encore levé d’argenterie.

«Mais, il se tient à côté d’eux (précité).

“Je le regardais et vous ne pouvez qu’être inspiré.”

PLUS : Le patron de l’Ukraine Andriy Shevchenko évalue l’Angleterre avant le choc des quarts de finale de l’Euro 2020

PLUS : “Ça fait mal comme l’enfer” – Thomas Muller réagit à son absence après la défaite de l’Allemagne contre l’Angleterre à l’Euro 2020

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();