Joe Cole conseille à Timo Werner de Chelsea de “ blesser ” Man City en finale de la Ligue des champions

Joe Cole affirme que « explosif » Timo Werner est la star de Chelsea qui « blessera » Manchester City lors de la finale de la Ligue des champions de samedi.

Cole, l’ancien milieu de terrain de Chelsea et de Liverpool, estime que l’international allemand peut exploiter le système de Pep Guardiola avec ses courses intelligentes derrière et causer de graves problèmes à la défense de la ville.

Werner a eu du mal à trouver le fond des filets régulièrement en Premier League cette saison, mais il a mieux réussi dans les compétitions de coupe et a marqué quatre buts en Ligue des champions pour les Bleus.

L’attaquant a fourni une passe décisive lors de chacune des deux dernières rencontres de Chelsea contre Manchester City en FA Cup et en Premier League, remportées toutes deux par les Blues.

Et Cole pense que Werner sera la clé des chances de Thomas Tuchel de battre City trois fois de suite lorsqu’ils se rencontreront en finale de la Ligue des champions.

‘Aller contre Werner est tout faux pour la façon dont Pep [Guardiola, Man City manager] joue, aucun système n’est impénétrable », a déclaré Cole à Goal.

« Pep joue d’une certaine manière et si vous faites les choses correctement, en faisant la première et la deuxième passe avec un joueur aussi explosif et intelligent que Timo avec ses courses, vous aurez de l’espace à un moment donné.

“Pour moi, Werner va probablement commencer et c’est le joueur qui les blessera.

«Nous avons vu de grands joueurs entrer dans ce pays et se battre. Cela en plus de l’année Covid, qui a été difficile pour tout le monde, mais il y a eu des signes positifs au cours des dernières semaines sur la façon dont il affecte le jeu.

“Je pense qu’il va être un bon joueur pour Chelsea mais je pense juste qu’il a besoin de persévérance.”





