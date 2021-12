Joe Cole dit qu’un joueur de Liverpool est maintenant « de retour à son meilleur »

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

S’exprimant sur la couverture par BT Sport du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, Joe Cole a discuté de Liverpool et de Thiago Alcantara.

Le milieu de terrain est en excellente forme depuis plus tard. Surtout en Ligue des champions. Il a marqué une volée brillante contre Porto et il a généralement l’air d’une classe au-dessus à chaque fois qu’il est entré sur le terrain ces derniers temps.

Ce n’est pas si surprenant de voir que Thiago a été excellent cette saison. Après tout, il a été l’un des meilleurs milieux de terrain du monde pendant presque une décennie, mais, il faut le dire, sa première campagne à Liverpool n’a pas été la meilleure.

Cependant, Cole pense maintenant qu’il est de retour en jouant ses meilleurs trucs.

Qu’est-ce qui a été dit sur Thiago ?

Cole a affirmé que le milieu de terrain jouait à nouveau son meilleur football.

« C’est formidable de voir Thiago à son meilleur comme nous l’avons vu à Barcelone et au Bayern Munich, et ils ont de la vitesse, ils ont de l’agressivité, ils peuvent le mélanger et ils sont l’une des meilleures équipes que nous ayons vues au cours des 15 derniers ans. Jurgen Klopp voudra ajouter à son décompte de trophées », a déclaré Cole

Peut être la clé

Cole dit que Klopp sera désespéré d’ajouter à son nombre impressionnant de trophées, et si Thiago continue de jouer comme ça, Liverpool pourrait bien ramasser quelques pièces d’argenterie cette saison.

En effet, les récentes performances de l’Espagnol ont été tout simplement exceptionnelles et Liverpool semble vraiment imbattable pour le moment.

Bien sûr, c’est une longue saison et Thiago a eu ses problèmes de blessures dans le passé, mais s’il peut rester en forme et en forme, il n’y a aucune raison pour que Liverpool ne puisse pas se battre et remporter à nouveau les grands honneurs.

