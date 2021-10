Joe Cole et Chris Sutton fustigent les critiques de Mason Mount après avoir battu Chelsea Norwich

L’as de Chelsea Mason Mount a été nommé homme du match après son triplé contre Norwich (Photo: .)

Les anciennes stars de Chelsea, Joe Cole et Chris Sutton, ont attaqué les sceptiques de Mason Mount après que le milieu de terrain ait marqué un triplé lors de la victoire 7-0 de l’équipe sur Norwich à dix.

Le haut a fait face au bas lors du coup d’envoi de samedi à l’heure du déjeuner et le gouffre de qualité était énorme, avec Mount, Callum Hudson-Odoi, Reece James et Ben Chilwell tous sur le shoresheet à Stamford Bridge.

Max Aarons a marqué un but contre son camp et Ben Gibson a été expulsé pour une deuxième infraction à réserver dans une seconde mi-temps désastreuse pour les Canaries en visite dans l’ouest de Londres.

Le résultat a vu Chelsea prendre quatre points d’avance sur Liverpool, deuxième au sommet de la Premier League, tandis que Norwich reste enraciné au pied de la table avec seulement deux points à son actif.

Mount – commençant son premier match de championnat depuis son retour de blessure – a rompu l’impasse avec une superbe finition à la huitième minute et a rentré le ballon à bout portant pour compléter son tour du chapeau à la mort.

Analysant l’affichage de Mount peu de temps après le coup de sifflet final, l’expert de BT Sport Cole a suggéré à ceux qui doutaient encore que l’international anglais ait besoin d’être « éduqué ».

Lorsqu’on lui a demandé si Mount n’obtenait peut-être pas le crédit qu’il mérite, Cole a répondu: « Non, il ne l’a pas. »

«Il le fait des gens dans le jeu. Je n’ai pas rencontré un ex-joueur, un ex-entraîneur qui ne l’apprécie pas. C’est un joueur de haut niveau et exceptionnel et il devient l’un des joueurs les plus importants du pays.

«Mais il y a une vague inhabituelle de fans qui ne comprennent pas tout à fait. Vous voulez les asseoir devant l’écran tactile et les éduquer et leur montrer que ce que fait cet enfant est tout simplement incroyable.

« Ce doit être une chose tribale parce que c’est juste un joueur exceptionnel et je n’ai pas encore rencontré d’ancien entraîneur ou de joueur qui a eu du mal à dire à son sujet. »

Chelsea a renforcé son emprise en haut du classement avec une victoire écrasante (Photo: .)

L’ancien attaquant de Chelsea, Sutton, était d’accord avec Cole, louant la polyvalence de Mount et sa volonté de « prendre des informations ».

«Comme Joe, je ne comprends tout simplement pas. Il y a des fans qui n’évaluent pas Mason Mount… pourquoi ?!’ il a dit.

« C’est un joueur tellement polyvalent, c’est une éponge, il prend des informations et peut si bien jouer dans tant de positions, Gareth Southgate l’aime.

« Thomas Tuchel l’a laissé à l’écart du premier match et a ensuite réalisé à quel point il était un joueur clé pour Chelsea.

« Il l’aime maintenant et c’est un joueur merveilleux. Je ne comprends pas les sceptiques.

Les Blues mènent une séquence de quatre matches sans défaite (Photo: .)

Mount a déclaré que c’était une « journée spéciale » pour le club et lui personnellement, le manager anglais Southgate regardant sa performance d’homme du match depuis les tribunes de Stamford Bridge.

« C’est une journée spéciale, pas seulement pour moi, mais à cause du score et de la façon dont nous avons joué », a-t-il déclaré.

«Ces premiers coups d’envoi peuvent parfois être très difficiles. Il n’y a pas beaucoup de temps pour récupérer, mais la performance que nous avons réalisée et avec moi un triplé – c’était une journée spéciale.

« Beaucoup de garçons ont marqué cette saison. J’ai dit en milieu de semaine qu’il était temps d’entrer sur la feuille de match, et aujourd’hui était évidemment le jour. J’ai eu de la chance aujourd’hui.

‘Je viens de me dire [Gareth Southgate] était en train de regarder. C’est génial pour moi et évidemment d’obtenir mes premiers buts de la saison et une passe décisive, c’était une bonne journée.

Plus : Football



« La chose la plus importante pour nous est de nous concentrer sur chaque match. Nous avons des matchs énormes à venir et si nous passons de match en match, nous pouvons continuer à accumuler des points.

« Notre objectif est d’être là-haut et nous voulons être une grande équipe. »



