Joe Cole explique pourquoi Man Utd finira toujours au-dessus d’Arsenal

Joe Cole pense toujours que Man Utd obtiendra la quatrième place (Photo: BT Sport)

Joe Cole pense toujours que Manchester United a le dessus dans la course pour terminer quatrième de la Premier League, malgré la réponse impressionnante d’Arsenal à ses récents revers.

Les Gunners ont subi des défaites consécutives à Old Trafford et à Goodison Park plus tôt ce mois-ci, mais deux victoires convaincantes à domicile contre Southampton et les quatre meilleurs aspirants West Ham les ont remis sur la bonne voie.

Même sans les services de l’ancien skipper désormais exilé, Pierre-Emerick Aubameyang, l’équipe de Mike Arteta a dominé les Hammers mercredi et s’est hissée à la quatrième place pour la première fois cette saison.

Avec bon nombre de leurs rivaux contraints de reporter les matches en raison des épidémies de Covid, Arsenal a une chance de prendre une longueur d’avance sur le peloton samedi lorsqu’il affrontera Leeds à Elland Road.

L’équipe de Marcelo Bielsa se sentira mal après sa défaite 7-0 contre Manchester City mardi, mais Arsenal reste le grand favori pour assurer ce qui serait sa première victoire sur la route depuis octobre.

Une victoire donnerait à Arsenal cinq points d’avance sur United, qui aurait deux matchs en main, mais Cole pense que la présence de Cristiano Ronaldo s’avérera finalement être le facteur décisif dans la course pour remporter la dernière place de qualification pour la Ligue des champions.

Il a déclaré à BT Sport: « Il y a tellement de choses à être positives sur le gardien de but, c’est exceptionnel. Gabriel et White ont tout compris, ils ont vraiment réussi.

« Alors vous avez les jeunes garçons. Je pense qu’ils seront là, ou à peu près. Mais si vous me demandez, je pense que ce sera entre Manchester United, Tottenham, West Ham et Arsenal.

« Et j’irais probablement avec United à cause du facteur Ronaldo parce qu’il est un génie et qu’il vous garantit des buts. Il arrive toujours.



