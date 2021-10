L’ancienne star de Chelsea et de l’Angleterre, Joe Cole, estime que Mason Mount est désormais l’un des « joueurs les plus importants » d’Angleterre et sous-estimé par les fans en dehors de Stamford Bridge.

Monter, 22 ans, a réussi un triplé en tant que Blues a battu les garçons du sous-sol à Norwich City 7-0 samedi. Le résultat place l’équipe de Thomas Tuchel en tête du classement de la Premier League. Mount a joué son rôle, avec cinq départs parmi sept sorties de haut niveau en 2021-2022.

Et il a également été un habitué de l’Angleterre, faisant 13 apparitions chez Three Lions cette année. Après avoir gravi les échelons des jeunes de Chelsea, l’as né à Portsmouth a désormais réalisé 118 sorties toutes compétitions confondues.

Il a marqué 20 buts et est très apprécié des fidèles de Chelsea. Cependant, de nombreux fans anglais se sont demandé pourquoi Gareth Southgate lui avait accordé autant de temps de jeu.

Cole est un grand fan du milieu de terrain et pense que ceux qui ne sont toujours pas convaincus bénéficieraient d’une éducation au football.

« Il ne [get the credit] il mérite – il le fait des gens du jeu », a-t-il déclaré à BT Sport, selon The Evening Standard. «Je n’ai jamais rencontré un ancien joueur ou un entraîneur qui ne l’apprécie pas.

«C’est un joueur de premier plan, un joueur exceptionnel, il devient l’un des joueurs les plus importants du pays. Mais il y a un niveau inhabituel de fans – je ne sais pas si ce sont des fans rivaux ou autre – qui ne comprennent pas tout à fait.

« Vous voulez les asseoir devant un écran tactile et les éduquer et leur montrer que ce que fait cet enfant est tout simplement incroyable. »

Montez un précieux polyvalent

Attaquants réguliers Romelu Lukaku et Timo Werner n’étaient pas disponibles pour affronter les Canaries en raison d’une blessure. Les deux hommes ont tous deux été contraints de quitter le terrain alors que Chelsea battait Malmö 4-0 en Ligue des champions mercredi soir.

Mount a commencé aux côtés de Callum Hudson-Odoi, jouant juste derrière Kai Havertz alors que Tuchel improvisait ses rangs offensifs. Et le tacticien allemand sent le jeune talentueux est un rouage vital dans la machine.

« Nous jouons dans la plupart des matchs avec trois attaquants et Mason est l’un d’entre eux », a déclaré Tuchel aux journalistes. « Vous pouvez dire qu’il est peut-être entre un No8 et un N10, donc pas un vrai attaquant, donc de cette façon, nous dépendons vraiment de lui. Il joue un rôle clé.

« Les arrières latéraux jouent avec plus de liberté pour vraiment aider nos attaquants dans la dernière ligne et ils se sentent de plus en plus en confiance. C’est un jeu complexe. Il y a très rarement une raison pour laquelle les choses se passent comme ça – mais nous dépendons de Mason et nous le voulons. »

