Joe Cole veut que Mason Mount commence avant Jack Grealish pour le choc entre l’Angleterre et l’Allemagne

Mount a obtenu le feu vert pour les deux premiers matchs de groupe de l’Angleterre (Photo: .)

Joe Cole a déclaré qu’il choisirait Mason Mount pour commencer devant Jack Grealish au milieu de terrain pour le choc de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Allemagne.

Les Three Lions ont terminé en tête du groupe D avec deux victoires et un match nul en trois matchs et affronteront l’Allemagne à Wembley mardi en huitièmes de finale.

Mount a débuté lors des deux premiers matches de groupe de l’Angleterre, mais a été contraint de quitter le match contre la République tchèque après avoir été contraint de s’isoler pendant 10 jours.

Le duo de Chelsea Mount et Ben Chilwell ont été considérés comme des contacts étroits du coéquipier du club Billy Gilmour après que le milieu de terrain écossais a été testé positif pour Covid-19.

Ils devraient sortir de l’isolement le lundi 28 juin, un jour avant la confrontation avec l’Allemagne.



Grealish ébloui contre la République tchèque (Photo: .)

La paire s’est entraînée dans un endroit privé loin de leurs coéquipiers, mais la FA étudie la possibilité de les impliquer dans un entraînement à distance sociale avec l’ensemble du groupe avant le match.

Pendant ce temps, le capitaine d’Aston Villa Grealish s’est épanoui lors de son premier départ dans un tournoi international majeur contre la République tchèque, mettant en place le vainqueur en première mi-temps de Raheem Sterling.

Alors que l’ancien ailier de Chelsea, Villa et Angleterre Cole est un admirateur des deux joueurs, il veut que Mount obtienne le feu vert mardi.

“Autant j’aime Jack, autant j’irais avec Mase avant lui pour ce match”, a déclaré Cole à talkSPORT.

«Jack n’aimera pas ça, mais avoir Jack hors du banc, s’il est à niveau après 60 minutes, imaginez Wembley voir Jack intervenir si nous avons besoin de quelque chose.

« Vous avez besoin de quelqu’un sur le banc qui peut changer quelque chose.

« Mason est un peu plus discipliné en position centrale, ce qui permet de changer un peu le système.

‘C’est comme choisir [a favourite] entre vos enfants. Choisir entre Mason Mount et Jack Grealish… Je les adore tous les deux !’

Mais Cole est pleinement conscient que si Mount ne peut pas s’entraîner avec le groupe et son manager, Southgate pourrait finir par choisir Grealish pour affronter l’équipe de Joachim Low.

‘Ne pas avoir Mason [training], je sais que c’est un joueur intelligent, mais cela va jouer dans l’esprit de Gareth », a ajouté Cole.

” L’auto-isolement de Mason pourrait être la raison pour laquelle Gareth fait signe à Jack au lieu de Mason, car il pourrait travailler avec Jack avant le match.

«Je n’arrive toujours pas à comprendre quelles sont les règles et procédures et pourquoi ils ont dû s’isoler pendant si longtemps. Je ne le comprends pas.

