Joe Concha repousse les appels pour annuler Elf on the Shelf

Le contributeur de Fox News, Joe Concha, a rejoint « Fox News Live » vendredi pour réagir aux organisations de protection de la vie privée affirmant qu’Elf on the Shelf est envahissant et peut-être dangereux, insistant sur le fait qu' »il n’y a rien d’effrayant à ce sujet ».

JOE CONCHA : J’essaie vraiment, vraiment de repousser la tentation de me mettre en colère, et vous me voyez arriver de cette façon avant que mon irlandais n’apparaisse l’année dernière. Mais c’est le réveillon de Noël, alors je garderai le sourire aux lèvres. Aussi difficile que cela soit de le faire à contrecœur.

… Elf on the Shelf est une poupée. Il y a de la magie et j’ai un enfant de six et huit ans à l’étage qui, vous savez, cherche vraiment à oublier le grand-père pour le réveillon de Noël. Et ils attendent avec impatience chaque matin depuis Thanksgiving, de voir les elfes voler d’un endroit à un autre dans ma maison. Il n’y a rien de flippant là-dedans. Pouvons-nous s’il vous plaît laisser une tradition seule sans ce non-sens, cet éveil, ce culte d’annulation ? Nous allons annuler les elfes maintenant. Allez.

REGARDEZ L’INTERVIEW COMPLÈTE CI-DESSOUS