Joe Cullen confiant que l’année douloureuse peut se terminer en beauté: « Je n’ai rien donné à propos des fléchettes »

Joe Cullen pense qu’il fait partie d’un groupe restreint de joueurs qui pensent pouvoir remporter le championnat du monde de fléchettes, malgré la douleur de perdre sa mère plus tôt cette année.

Le joueur de 32 ans a terminé 2020 et a commencé cette année en pleine forme sur l’oche, mais les choses ont déraillé en juin lorsque sa mère a reçu un diagnostic de cancer et que les fléchettes n’étaient soudainement plus une priorité.

Le Yorkshireman était naturellement désireux de passer autant de temps que possible avec sa famille et les fléchettes ont pris du recul, la maladie ayant tragiquement tué sa mère en octobre.

Cullen s’est présenté et a lancé des flèches autant qu’il le pouvait pendant cette période tragique, mais son esprit était ailleurs et les résultats en souffraient inévitablement.

« Ça a été une année vraiment difficile pour moi loin des fléchettes », a-t-il déclaré Metro.co.uk. « Je pense qu’au début de l’année, j’étais probablement parmi les cinq meilleurs au monde en forme, je ne pense pas que quiconque puisse être en désaccord avec cela.

« J’arrivais aux quarts, aux demi-finales, aux finales et je gagnais régulièrement. Vers la fin du mois de juin, ma mère a commencé à se sentir mal et, pour le dire franchement, je ne me souciais tout simplement pas des fléchettes à ce moment-là.

«Je voulais passer autant de temps que possible avec ma mère, donc je ne m’entraînais pas, les fléchettes n’avaient pas d’importance.

«La vie continue et vous devez essayer de creuser, mais à partir de juin, si vous regardez les résultats, vous pouvez déterminer exactement où la maladie de ma mère a commencé. Ma mère est décédée début octobre, alors j’essaie juste de regarder vers l’avenir et de me remettre aux fléchettes.

‘C’est toujours de la merde, pour être honnête avec vous. J’essaie de m’occuper le plus possible. J’essaie de faire des morceaux dans la maison, je joue beaucoup au snooker, c’est quand tu commences à ne rien faire que c’est le plus difficile, alors j’essaie de m’occuper le plus possible.

Remarquablement, quelques jours seulement après la mort tragique, Joe a produit l’une des plus belles descentes de sa carrière, atteignant la demi-finale du Championnat d’Europe, et dit que les fléchettes signifiant si peu pour lui à l’époque auraient pu l’aider.

« C’était préjudiciable mais parfois cela fonctionnait pour moi », a-t-il expliqué. «J’ai joué aux Européens quatre jours après le décès de ma mère, j’ai joué le premier match de Ted Evetts et je l’ai battu 6-0, mais s’il m’avait battu 6-0, je m’en moquais complètement. Je pense que cette attitude insouciante a parfois aidé.

Ce fut une période émouvante pour ces mois qui signifiait qu’il était remarquable que Cullen ait remporté tous les matchs, y compris une victoire au premier tour au World Matchplay en juillet, ce qui était particulièrement poignant.

« J’ai joué à Blackpool et j’ai battu Chris Dobey au premier match, j’étais presque en larmes quand j’ai gagné et les gens ne savaient pas pourquoi », a déclaré Cullen. «C’était le dernier match où ma mère est venue me regarder, elle a dit qu’elle n’aurait peut-être pas la chance de revenir et elle ne l’a pas fait.

«Je n’ai jamais été du genre à montrer beaucoup d’émotions, mais quand j’ai gagné et que j’ai regardé, les choses vous ont frappé, n’est-ce pas? Nous ne sommes qu’humains.

Cullen a eu une course mémorable à Alexandra Palace l’année dernière (Photo: .)

Cullen ne voulait pas que le public soit au courant de ses affaires familiales, mais au fur et à mesure que les résultats diminuaient, il a subi les inévitables abus idiots de la part des gens sur les réseaux sociaux.

C’est un problème que Joe a déjà traité auparavant, voyant même ridiculement son fils ciblé par des trolls en ligne.

« Les gens ne savent pas. Je recevais des messages disant que je devrais me préparer davantage pour les événements télévisés, mais je ne voulais pas que les gens le sachent », a-t-il déclaré.

« J’étais un peu contrarié que cela soit mentionné à la télévision. Mais ensuite, j’ai reçu des messages de personnes qui m’avaient rabroué, l’un d’eux s’est excusé, ce que j’ai alors pensé, assez juste, mais quelqu’un d’autre a essayé de le justifier. C’est mental.

« Quelqu’un a envoyé un message à mon fils une fois, quand il avait 10 ans, je peux gérer les gens qui m’envoient des messages, mais mon fils de 10 ans, putain d’enfer !

«Il avait Instagram depuis environ un mois, il se plaignait que ses amis l’avaient, alors nous avions des connexions, moi et ma femme. Les gens sont juste bizarres, n’est-ce pas, c’est difficile de savoir ce qui leur passe par la tête.

Maintenant de retour en essayant de se concentrer sur le jeu de fléchettes, Cullen se rend cette année à l’Alexandra Palace plus confiant que lorsqu’il était auparavant arrivé au Championnat du monde de fléchettes.

La première manche de la Rock Star jusqu’au quatrième tour l’année dernière ne s’est terminée que lors de l’un des plus grands matchs de tous les temps sur la scène Ally Pally, lorsque Cullen a été battu 4-3 par Michael van Gerwen malgré un record de 19 180.

Michael van Gerwen a battu Joe Cullen dans une épopée absolue (Photo: .)

Cette course a mis fin à une série de résultats désastreux pour le Yorkshireman aux Championnats du monde et il a l’intention de continuer à améliorer son record là-bas.

« J’ai eu un record choquant là-bas au fil des ans, mais l’année dernière était probablement la première année où j’ai montré que je pouvais jouer un peu là-bas », a-t-il déclaré.

« Cette année est un peu différente, j’ai passé des années en espérant juste pouvoir gagner au moins un match. Mais l’année dernière, pas seulement les résultats mais la façon dont j’ai joué… le match de Van Gerwen n’a pas été dans mon sens mais je pense que c’était le match de l’année. Je pense que cela a montré qu’il faut quelque chose de spécial pour me battre de nos jours, alors j’ai hâte d’y être.

« Immédiatement après le match, j’étais vidé, inconsolable, mais je pense que dans le grand schéma des choses, ce n’était qu’un match dans, espérons-le, une longue carrière pour moi. Je pense que mon stock a augmenté grâce à ce match, j’ai eu des joueurs de Premier League qui m’ont envoyé des messages – Declan Rice, James Maddison – donc si vous obtenez ce genre de reconnaissance, c’est bon pour moi et pour le sport.

Bien qu’il soit difficile pour les jeunes d’avoir un impact sur la plus grande scène du sport, Cullen ne comprenait pas pourquoi son record à Ally Pally était si mauvais, ayant perdu le match d’ouverture lors de ses six premières visites sur le site.

« J’ai eu des tirages difficiles, mais c’était plus… c’était vraiment étrange », a-t-il réfléchi. «Je pense que j’ai perdu neuf des 10 matchs du premier tour et à quelques reprises, j’espérais plus gagner que je ne le pensais. Mais les autres fois, je me sentais vraiment bien. Cela ne s’est pas produit, c’est vraiment étrange.

‘Ironiquement, la première victoire que j’ai eue là-bas était contre la meilleure performance que j’ai eue contre moi, Corey Cadby [at the 2017 World Championship].’

Cullen entre dans le championnat du monde classé 13e au monde (Photo: .)

Dans le top 16 mondial et vainqueur de tournois à plusieurs reprises, Cullen a beaucoup de singes sur le dos, mais ressent toujours la pression qu’il se met car il sait à quel point il peut être bon.

Toujours à seulement 32 ans, malgré le lancement de sa 12e campagne de championnat du monde cette année, Cullen sait qu’il a plus à venir de lui, et cela pourrait bien être un titre mondial.

« C’est plus la pression de l’intérieur maintenant, tout le monde cherche désespérément à bien faire aux Mondiaux, toute l’année s’y prépare », a-t-il déclaré. « Si vous réussissez bien, vous pouvez accéder à la Premier League, les Mondiaux peuvent changer votre vie. Si Gerywn Price ne gagne jamais un autre match pour le reste de sa vie, il est toujours champion du monde.

« Tout le monde vise à devenir champion du monde. Vous avez des objectifs différents chaque année depuis le début, mais ces trois dernières années, je me suis senti assez bon pour le gagner.

« Avant, vous pensiez : « si quelqu’un m’offrait un dernier 16 maintenant, je le prendrais », mais votre état d’esprit change à mesure que vous devenez meilleur et plus mature. J’ai plus d’expérience sur scène que beaucoup de gens beaucoup plus âgés que moi.

« Il y a une poignée de gens qui pensent vraiment qu’ils peuvent gagner, et je suis définitivement l’un d’entre eux. »

Cullen entame sa campagne contre Jim Williams mercredi après-midi.



