Joe Elliott de Def Leppard dit qu’il y aura une sortie “Hysteria” pour le 40e anniversaire avec du matériel bonus

DEF LEPPARD chanteur Joe Elliott a confirmé à “Le podcast de Jeremy White” qu’il existe des plans provisoires pour que le groupe sorte une version élargie du 40e anniversaire de l’album méga-vente “Hystérie” en 2027. “Nous avons mis le pied à terre et dit que nous ne ferions plus de sorties pour le 35e ou le 37e anniversaire”, a-t-il déclaré (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET). “Quand l’ancien régime [at the record label], par exemple, étaient en charge, ils ont mis la version double deluxe de ‘Hystérie’ à l’occasion du 19e anniversaire. Et je suis désolé, mais on s’est tous dit : ‘Tu ne peux pas attendre un an ?’ Ce sont les choses qui nous faisaient chier en tant que groupe. Tout est parti maintenant.

“Nous ne voulons rien sortir avant le 40 [anniversary]. Il n’y a aucune valeur à le faire”, a-t-il poursuivi. “Ce n’est pas juste pour les fans tant que nous n’avons pas vraiment parcouru les archives et trouvé des trucs [that is worth releasing]. Je vais le dire à haute voix. Rien n’a survécu de la Jim Steinman sessions », faisant référence aux premiers “Hystérie” enregistrements DEF LEPPARD fait avec le Pain de viande auteur-compositeur, qui voulait faire un disque au son brut qui était en conflit avec l’intérêt du groupe à créer une production pop plus grande et plus vierge. “Ils ne verront jamais le jour, car il n’y a rien. Tout s’est effacé au moment où nous avons enregistré le disque. Mais il y a des mixages bruts, il y a peut-être des versions instrumentales de certaines choses.

“Ce qui est triste à propos ‘Hystérie’ c’est que la plupart des bandes se sont perdues, donc vous ne pouvez même pas faire un remix, car tout était numérique”, Elliott révélé. « Donc, beaucoup de choses n’ont même jamais été sur bande ; c’était juste sur des disques durs et fonctionnait en même temps que la bande. Ensuite, les choses, elles ont été poussées dans un coin, mangées par des araignées, puis quand vous les ne fonctionnent pas, ou vous ne pouvez pas les brancher parce que la machine sur laquelle vous les branchez n’existe plus. Parce que la technologie n’en était qu’à ses balbutiements à l’époque ; de nos jours, c’est facile. Tous nos vieux des trucs, comme des bandes analogiques, nous les avons transférés dans Outils professionnel et nous pouvons tout faire avec eux. Mais il y a une période intermédiaire où nous avons en quelque sorte dérapé. Mais il y a certainement des trucs là-bas.

“Alors, oui, nous pouvons sauver la plupart des ‘Hystérie’ trucs pour un coffret 40e anniversaire. Mais c’est comme ça Lier film ‘Ne jamais dire jamais’. Nous ne disons absolument pas parce qu’on nous parle de choses et puis nous disons parfois : « En fait, je ne sais pas à quoi nous pensions quand nous avons dit que nous ne le ferions pas, parce que nous devrions vraiment le faire. » Les choses prennent de la valeur à mesure qu’elles vieillissent.”

Une écoute indispensable pour tous les fans, “Hystérie” est incontestablement l’un des albums de rock les plus décorés et les plus vénérés de tous les temps. En tant que deuxième groupe consécutif RIAA Disque certifié diamant (10 millions de ventes aux États-Unis), il se vendrait à plus de 30 millions d’exemplaires dans le monde et 12 millions aux États-Unis. “Né aux Etats-Unis” Pierre roulante l’a vanté sur la prestigieuse liste des “500 plus grands albums de tous les temps”, et un sondage dans Q l’a placé parmi les “100 plus grands albums de tous les temps”. Dominant plusieurs charts, il s’est classé n ° 1 sur le Billboard Top 200 et les charts des albums britanniques, renforcé par les hymnes immortels du Top 5 tels que “Verse du sucre sur moi”, “Animal”, “Les morsures d’amour”, “Hystérie”, “Fusée” et “Armageddon It”.

“Hystérie” a laissé une marque indélébile sur le rock’n’roll. Propulsé par des tambours remplissant le stade, des guitares ravissantes et des chœurs inébranlables, le disque a vu DEF LEPPARD revendiquer à juste titre leur place parmi les divinités du rock pour toujours. En conséquence, son influence se répercute désormais sur trois générations d’artistes à suivre. Cela a également marqué historiquement leur troisième collaboration consécutive avec le producteur Robert John “Mutt” Lange.

Concernant ce qu’il pense de cet album qui continue d’attirer les fans aujourd’hui, Collen Raconté Vegas.com: “Mutt Lange est un génie. Il a dit que nous pouvons faire un album rock ultime ou nous pouvons faire une version rock de ‘Polar’, où nous avons sept singles à succès. Mais pour cela, il faut faire des efforts supplémentaires. L’attitude à la sortie de l’album, beaucoup de gens ne l’aimaient pas. Ils pensaient, oh c’est trop pop ou ils ne comprenaient pas le crossover parce que c’est un hybride parfait entre le rock et la pop. Si vous regardez Mutt Langeparcours de , ses plus grands succès sont, par exemple, Shania Twain. Il a définitivement apporté le pays aux masses. Il a réussi à fusionner le rock, la pop et la country, et je n’aurais jamais pensé voir le jour. Je me souviens avoir été au Japon et avoir entendu Shana Twain quand je montais et descendais dans un ascenseur. Que, pour nous, comme je l’ai dit, c’était l’hybride parfait de pop et de rock qui était en fait acceptable. Beaucoup de fans de rock n’aimaient pas ça au début, mais à la fin de l’année, tout le monde avait le record. Vous ne pouviez pas vraiment échapper à tout cela. C’était de la pop, mais du rock. On s’est botté le cul dessus. C’était très différent de tout ce qui l’avait précédé, en fait.”

Il y a quatre ans, DEF LEPPARD a célébré le 30e anniversaire de “Hystérie” avec la sortie de “Hystérie (Remasterisé 2017)”. L’édition anniversaire remasterisée a été publiée dans divers formats via Riffola matraque/Mercure/Ume — Édition Super Deluxe, Version Deluxe, Version 1 CD Vanille, Version Vinyle Noir 2-LP et Version Vinyle Couleur 2-LP en édition limitée. La réédition comportait des faces B et des morceaux en direct, ainsi que l’audio pour “Dans la ronde dans ton visage (Live)” sur CD pour la première fois.