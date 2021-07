Joe Elliott dit que jouer “Tous les jeunes mecs” au concert en hommage à Freddie Mercury a été “les quatre meilleures minutes de ma vie sur scène”

Lors d’une apparition sur le dernier opus de 95,5 KLOS‘s “Nouveau & Approuvé” série musicale, DEF LEPPARD chanteur et membre fondateur Joe Elliott a demandé ce que c’était que de rejoindre les membres survivants de REINE, de même que Ian Chasseur, David Bowie et Mick Ronson, pour une performance de “Tous les jeunes mecs” au Freddie Mercury concert hommage en avril 1992 au stade de Wembley à Londres, en Angleterre. Joe dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Avec le plus grand respect pour tout ce que ce groupe a fait, ce doit être l’une des trois ou quatre meilleures minutes de ma vie sur scène – je me levais pour faire ce numéro, pour diverses raisons. Nous fêtions la vie et l’époque de Freddie Mercury, en sensibilisant le monde au sida. Nous étions n°1 dans le monde avec ‘Adrénaliser’ et « Laissons-nous bercer » lors de ce concert. Et tant de nos héros musicaux étaient là. De toute évidence, les membres restants de REINE. Tony Iommi joué de la guitare rythmique avec Brian [May, QUEEN guitarist] presque tout l’ensemble — Tony de SABBAT NOIR. Et vous regardez tous les différents chanteurs qui étaient là – Roger Daltrey, Robert Plante. Et les groupes qui ont joué – comme GN’R [GUNS N’ ROSES] [and] nous-mêmes – ce fut un moment incroyable. Mais voir tout le monde qui signifiait quelque chose pour nous en tant que groupe collectif ou pour nous en tant qu’individus, être sur scène en train de faire l’hymne de notre génération, en ce qui me concerne, était tout simplement incroyable. Vous regardez, comme je l’ai dit, les autres membres de REINE, avec Mick Ronson à la guitare, David Bowie jouer du saxo et Ian Chasseur en chantant. C’était un de ces moments où Brian a dit : ‘Tu vas te lever et faire les chœurs ?’ Et j’ai dit : ‘Tu essaies de m’arrêter.’ Et je me souviens que j’ai attrapé Phil [Collen, DEF LEPPARD guitarist]. Phil était un peu réticent au début. J’ai dit : ‘Si tu ne fais pas ça, tu vas le regretter pour le reste de ta vie.’ Et je l’ai presque kidnappé, je l’ai entraîné avec moi. Donc, nous étions tous les deux en train de faire de l’ombre de chaque côté de Brian May et chanter avec ce gars qui était de toute façon devenu un de nos amis pour la vie une décennie plus tôt. Et c’était juste un moment magique; il ne peut pas être répliqué. Je peux faire des choses incroyables à partir de maintenant jusqu’au jour où nous ne le ferons plus, et nous avons fait des choses incroyables à partir de 1979. Mais ces quatre minutes étaient la cerise sur le gâteau. C’était juste phénoménal. Même maintenant en y pensant, les poils sur mes bras deviennent tous bizarres. C’est juste fantastique que nous soyons au bon endroit au bon moment. Cela n’a rien à voir avec nous. Cette chanson a été, évidemment, choisie par, j’imagine, Brian et Roger [Taylor, QUEEN drummer], qui auraient été les deux qui avaient plus à dire que quiconque.”

Il a poursuivi : « Le seul groupe REINE jamais ouvert pour était MOTT [THE HOOPLE]. Il y a donc un lien avec MOTT. Ils ont dit qu’ils avaient appris beaucoup de leur métier en regardant MOTT toutes les nuits. Il y a donc un amour et un respect entre REINE et MOTT LE HOOPLE. Alors, quand ils faisaient leur truc, rompre les rangs et faire un non-REINE chanson, les deux seules personnes avec qui ils ont fait ça, je pense, étaient Bowie et Ian. C’était une chose magnifique. Et quand nous avons eu vent du fait qu’ils allaient faire ça, c’était genre : ‘Wow ! Bowie, chasseur, Ronson et REINE Faire ‘Mecs’ pour un milliard et demi de personnes à la télévision et 90 mille personnes dans le stade. Je dois faire partie de ça. C’est l’histoire en marche. C’était la chevauchée dans la plus grande mesure. Mais je suis content de l’avoir fait.”

Elliott a ajouté: “Cette chanson a toujours été dans notre périphérie. Tout le monde sait que c’est ma chanson préférée. Nous l’avons fait avec Ian, et c’est sur ce [latest DEF LEPPARD] coffret. Nous l’avons fait au Temple de la renommée du rock and roll avec Ian et une pléthore d’invités spéciaux — Suzanne [Hoffs] de LES BRACELETS, Le petit Etienne [Van Zandt] de Bruce Springsteenle groupe, Colin Blunstone et Bâton d’argent de LES ZOMBIES et Phil Manzanera de MUSIQUE ROXY tous voulaient se lever et le faire. Cette chanson a également résonné avec eux. Ils n’étaient pas nécessairement [up there] parce qu’ils étaient gros DEF LEPPARD Ventilateurs; ils étaient de grands fans de la chanson. Et c’était genre : ‘Ouais, on le fera. Ce serait génial.’ Quel honneur de partager la scène avec eux aussi toutes ces années plus tard.”

Le mois dernier, DEF LEPPARD publié “Def Leppard – Tome Trois”, un nouveau coffret en édition limitée, via UMe/vierge. Cet ensemble marque le troisième des quatre volumes de la sortie enregistrée complète du groupe dans des coffrets de vinyle de 180 grammes et de CD en édition limitée. Ils contiennent tous les enregistrements du groupe dans les années 2000 et présentent l’emballage d’origine sur les deux formats.

Les albums ont été masterisés par Ronan McHugh et Joe Elliott à Le garage de Joe avec l’aide de Andy Pearce et coupé par Greg Moore. Logés dans des boîtes rigides, les ensembles contiennent également un livre cartonné avec des photos rares de Ross Halfin et des notes de Rock classique les magazines Paul Elliott. Membres du groupe Joe Elliott, Rick Sauvage, Rick Allen et Phil Collen ont également contribué à l’ensemble.

“Def Leppard – Tome Trois” comprend les années 2002 “X”, qui était le sixième record consécutif du groupe dans le Top 20 du classement Billboard 200 et comprend des chansons telles que “À présent”, “Mot de quatre lettres” et “Long long chemin à parcourir”, 2006 “Oui!”, le premier album de reprises du groupe présentant une collection des morceaux préférés du groupe réenregistrés avec l’emblématique LEPPARD son, c’est la première fois que cet album sera disponible en vinyle. Également DEF LEPPARDle dixième album studio de “Chansons du salon Sparkle”, sorti en 2008, le disque a marqué le retour du groupe à leur signature sonore et a atteint le Top 10 des deux côtés de l’Atlantique, l’album comprenait le single à succès “Neuf vies” qui présentait Grammy Award-Légende country gagnante Tim McGraw.

Sont également inclus “Côtés B”, « Ouais ! Couvertures de studio » et « Ouais ! Vivez ». Ces albums ont été spécialement compilés par Joe Elliott pour cette édition limitée. “Côtés B” contient une rare compilation de faces B qui n’ont jamais paru sur vinyle auparavant. « Ouais ! Couvertures de studio » comprend des pochettes vinyles inédites, “Oui!” disques bonus exclusifs et une compilation des différentes reprises enregistrées par le groupe au cours de leur carrière. « Ouais ! Vivez » est une compilation d’enregistrements live de reprises du groupe qui incluent les deux morceaux des années 2006 “Oui!” , ainsi que des morceaux live inédits des 30 dernières années.