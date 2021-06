Joe et Jill Biden partagent un message “réconfortant” à la reine avant la réunion critique | Royale | Nouvelles

in

Joe Biden arrive au Royaume-Uni pour le sommet du G7

La première dame des États-Unis a publiquement contacté la famille royale pour une raison poignante. Le 10 juin, jour où le prince Philip aurait eu 100 ans, le Dr Biden a écrit un tweet adressé au cabinet.

Elle a déclaré: “Nous tenons toute la famille royale dans nos cœurs aujourd’hui et nous leur souhaitons paix et réconfort à l’occasion de ce qui aurait été le 100e anniversaire du prince Philip.”

Le message de la Première Dame a résonné dans le discours prononcé hier à Cornwall par le président américain Joe Biden.

Avant de dire qu’il avait tenu une “réunion très productive” avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, M. Biden a déclaré: “Tout d’abord, je voudrais exprimer nos condoléances au nom de Jill et moi à sa Majesté la reine Elizabeth II, à toute la famille royale et au peuple du Royaume-Uni”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Cornwall aujourd’hui.

“Aujourd’hui aurait été le 100e anniversaire du prince Philip.

Joe Biden a rendu hommage au prince Philip lors d’un discours prononcé hier (Image: GETTY)

Tweet de Jill Biden (Image: TWITTER)

“Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui ressentent son absence aujourd’hui.”

Ces aimables messages de soutien sont arrivés quelques heures seulement avant l’annonce que la reine, le prince Charles, la duchesse de Cornouailles et le duc et la duchesse de Cambridge rencontreront le président américain et son épouse à Carbis Bay, où ils assistent au sommet du G7.

Au cours d’une journée remplie du pouvoir de la diplomatie douce de la famille royale, la reine, Kate et Camilla organiseront un événement Big Lunch à l’Eden Project.

Le prince Charles organisera également une réception pour les dirigeants mondiaux et les PDG de certaines des plus grandes entreprises du monde pour parler des marchés durables et discuter avec eux de la meilleure façon de faire face à l’urgence climatique.

LIRE LA SUITE: La rage de William contre l’indiscrétion de Charles avant que le père Lilibet hoche la tête

Le prince Charles organisera une réception à Cornwall (Image: GETTY)

Son fils William, qui a lancé l’année dernière le projet d’une décennie Earthshot Prize, sera également présent.

Et ce soir, la famille royale rejoindra les dirigeants mondiaux lors de la réception principale organisée à l’Eden Project.

Kate assistera également à un événement conjoint avec le Dr Biden sur une cause qui leur tient encore à cœur.

Aujourd’hui, M. Biden deviendra le 13e président américain à rencontrer la reine au cours de son règne record.

A NE PAS MANQUER

Kate et le prince William se rendront à Cornwall aujourd’hui (Image: GETTY)

La reine a reçu une rose nouvellement élevée du nom du duc d’Édimbourg (Image: GETTY)

Le monarque a rencontré tous les présidents élus depuis 1952, à l’exception de Lyndon B. Johnson.

Le premier président américain en exercice à rencontrer la reine a été Dwight D. Eisenhower.

La reine et les Biden se retrouveront dimanche, lorsque Sa Majesté accueillera le couple pour le thé.

Le planning de la réunion publié hier par Buckingham Palace indiquait également que M. Biden inspectera la garde d’honneur dans le quadrilatère du château de Windsor.

La reine est montée sur le trône en 1952 (Image: EXPRESS)

Hier, plusieurs membres de la famille royale ont célébré ce qui aurait été le centenaire du prince Philip.

La princesse Eugénie, l’un des huit petits-enfants de la reine, s’est rendue sur Instagram pour partager une photo du duc d’Édimbourg et de sa femme prise avant son mariage.

Elle a écrit: “Je pense à grand-père à l’occasion de ce qui aurait été son 100e anniversaire.”

Les comptes Instagram et Twitter du prince Charles et de Camilla ont également partagé des photos poignantes du défunt duc, ajoutant: “En souvenir du duc d’Édimbourg, à l’occasion de ce qui aurait été son 100e anniversaire.”

Joe Biden et Boris Johnson (Image: GETTY)

Kate et William ont également commémoré l’anniversaire, avec la publication de leur compte Twitter : “Aujourd’hui, nous nous souvenons de Son Altesse Royale le duc d’Édimbourg, à l’occasion de ce qui aurait été son 100e anniversaire.”

Ils ont également partagé une photo de la reine regardant des rosiers dans le quadrilatère du château de Windsor.

C’est parce que le monarque a rendu hommage à son défunt mari en regardant la plantation d’une nouvelle rose nommée d’après le duc.

Lors d’une interview au cours de laquelle on lui a demandé si son père lui manquait, le prince Edward a déclaré à la BBC : “Oui, mais cela a été 18 mois très difficiles.

“Heureusement, l’été dernier, nous avons pu passer un temps raisonnable ensemble.”