Joe Exotic de Kate McKinnon: une liste de distribution mise à jour pour l’émission télévisée Peacock

Dennis Quaid (Rick Kirkham)

Rick Kirkham, le producteur de Joe Exotic TV qui a été témoin (sinon carrément activé) de nombreuses bouffonneries de Joe Exotic, est sûrement assez intéressant pour diriger sa propre série biographique, il est donc normal que la légende colorée d’Hollywood Dennis Quaid le joue dans la série Peacock. . Quaid a joué un certain nombre de rôles importants dans tous les genres, notamment A Dog’s Journey et A Dog’s Purpose en tant qu’Ethan, The Parent Trap, The Rookie, Any Given Sunday, The Right Stuff et The Big Easy. La maîtrise de la comédie et du drame de l’acteur, combinée à ses propres bouffonneries, devrait bien se prêter au monde de Joe Exotic.