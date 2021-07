Joe Exotic de Tiger King sera condamné à la suite d’un appel ⋆ 10z viral

Joe Exotic n’est peut-être pas gratuit, mais il va un peu mieux.

Joseph Maldonado-Passage, connu sous le nom de Joe Exotic grâce à Tiger King de Netflix, a été condamné à 22 ans de prison en janvier 2020 pour deux chefs d’accusation de meurtre pour compte, ainsi que des chefs d’accusation concernant la faune en voie de disparition.

Selon NBC, la 10e cour d’appel des États-Unis a estimé que « les deux chefs d’accusation de meurtre pour compte d’autrui auraient dû être regroupés lors du calcul de la peine, car ils partageaient le même objectif, le meurtre de Baskin ».

En ne les regroupant pas, il a contraint les directives consultatives en matière de peines à passer de « 17 1/2 ans à 21,8 ans de prison à un maximum de 27 1/4 ans. » Pour cette raison, les avocats d’Exotic ont déclaré que cela signifiait que sa peine de prison serait réduite.

“Je suis optimiste sur le fait que la décision d’aujourd’hui n’est que l’une des nombreuses autres victoires à venir pour Joe – et son éventuelle liberté”, a déclaré Brandon Sample, un avocat d’appel de Maldonado-Passage, dans un communiqué.

Lorsque la série documentaire problématique Tiger King a été diffusée sur Netflix au tout début de la pandémie, des millions de personnes sont devenues très investies dans l’histoire de Joe Exotic d’un seul coup. Il dirigeait un « zoo » à Wynnewood, Oklahoma et s’est impliqué dans une querelle très chaude avec le leader de Big Cat Rescue, Carole Baskin. La série dépeint les événements qui ont conduit à la condamnation d’Exotic en vertu des lois fédérales sur le meurtre contre rémunération.

La série l’a fait d’une manière qui a manipulé tous les observateurs non critiques pour qu’ils prennent le parti d’Exotic, a placé Baskin dans un rôle de méchant et a perpétué les rumeurs selon lesquelles elle était responsable de la mort de son ancien mari. Ceci, comme je l’ai déjà écrit, est une vision très déformée de ce qui est arrivé au mari de Baskin, et le documentaire la diabolise parce qu’elle est étrange et légèrement ennuyeuse. Être ennuyeux n’est pas un crime, ni une marque criminelle.

En revanche, Exotic, malgré ces changements, a encore de nombreuses années de prison devant lui. Les personnes pour le traitement éthique des animaux ont noté dans un communiqué que la cour d’appel avait confirmé les condamnations.

« ‘ Joe Exotic » a encore de nombreuses années de prison devant lui, ses condamnations pour avoir abattu cinq tigres en voie de disparition et d’autres crimes contre les espèces sauvages sont toujours valables, et le reste de ses cohortes Tiger King sont toujours sur le point de connaître leur propre chute, donc ni PETA ni personne d’autre qui se soucie des animaux a de quoi s’inquiéter.

John M. Phillips, qui dirige l’équipe criminelle et contentieuse de Maldonado-Passage, a déclaré qu’il déposerait des requêtes qui, selon lui, « révéleront de nouvelles preuves et des exemples d’inconduite du gouvernement ».

Avec cette nouvelle et les nouvelles de Cosby, je me trouve de plus en plus ennuyé par les manières risquées et problématiques dont les représentants du gouvernement procèdent pour faire valoir leurs arguments, ce qui conduit à ce que de telles choses se produisent. Faites votre travail et faites-le correctement si vous voulez que quelqu’un croie en ce système de justice pénale.

