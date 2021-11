Joe Exotic dit que Trump est « un imbécile » de ne pas l’avoir gracié, affirme que « Tiger King 2 » prouve son innocence

Joe Exotic s’exprime après la sortie d’une deuxième saison de « Tiger King ».

L’ancien propriétaire de zoo de 58 ans est devenu célèbre en 2020 en tant que sujet des docuseries « Tiger King » de Netflix, qui ont suivi sa rivalité avec sa collègue passionnée de gros chats Carole Baskin.

La saga s’est terminée par la condamnation de Joseph « Joe Exotic » Maldanado-Passage à plus de deux décennies de prison pour son implication dans un complot de meurtre pour compte contre Baskin, 60 ans.

Le streamer a récemment abandonné une deuxième saison de l’émission à succès, qui présente des interviews de Maldanado-Passage et de plusieurs autres personnes impliquées dans l’épreuve qui semblent revenir sur leurs allégations précédentes selon lesquelles le propriétaire du zoo était coupable. Il a maintenu son innocence tout au long des deux saisons.

Joseph ‘Joe Exotic’ Maldonado-Passage a critiqué le président Trump et a affirmé que la deuxième saison de ‘Tiger King’ prouvait son innocence dans une lettre au New York Post. (Netflix © 2021)

La star a récemment écrit une longue lettre au New York Post, dans laquelle il affirmait que l’ancien président Donald Trump avait déçu « des millions » lorsqu’il n’avait pas gracié Maldonado-Passage.

« Le président Trump a été idiot de ne pas me pardonner », a écrit Maldonado-Passage, qui s’est lui-même présenté à la présidence. « Avant les élections, des millions de personnes l’espéraient car elles savent que je suis innocent, la plupart de cela se trouve dans TK2 [‘Tiger King 2’] et il en sera de même pour le président Biden, le monde connaîtra la vérité [when the new season is released] et lui et VP [Kamala] Harris s’est présenté sur la justice et la réforme pénitentiaire. »

Il a ajouté que sa libération de prison « serait dans l’intérêt de la justice américaine pour le président Biden » avant les vacances. Il a également appelé à l’inculpation de « ceux de parjure et d’autres accusations appropriées, ou l’injustice va vraiment coûter des voix en 2022, car les gens se demandent si cela pourrait leur arriver sous sa surveillance ».

La star de Netflix a déclaré qu’il avait été poussé à envoyer une lettre par courrier postal au point de vente, car les employés des prisons fédérales lui ont rendu difficile la communication avec les journalistes par téléphone et par courrier électronique.

Maldonado-Passage est actuellement en prison pour son implication dans un complot de meurtre pour compte. (Prison du comté de Santa Rosa via AP)

« Pendant 3 ans, ils » le gouvernement « m’a gardé isolé, bloqué les numéros et les journalistes de mon téléphone, rejeté tout e-mail qui disait la vérité à mes avocats, m’empêchait de parler à la presse et surveillait chaque appel juridique que j’avais eu « , a allégué Maldonado-Passage.

Il a ajouté: « Maintenant, prenez la norme de soins pour la taille de la cage, le régime alimentaire, l’enrichissement d’un chimpanzé et comparez-les aux soins d’un humain dans une ville, un comté, un état ou un fédéral. L’Amérique exige et se soucie davantage des soins d’un chimpanzé dans un zoo puis un membre de votre famille en prison. Comment est-ce possible ?

Depuis son emprisonnement, Maldonado-Passage s’est même associé à Jeff Lowe, l’ancien copropriétaire de son zoo aujourd’hui dissous, pour affronter Baskin et les autorités fédérales.

« Jeff Lowe filmait les agents, préparait cela, répétait [sic] leur témoignage et la fabrication de preuves tout le temps et a tout remis à mes avocats, 4 téléphones portables et 3 To de disques durs », a-t-il écrit.

Maldonado-Passage a été reconnu coupable d’avoir comploté en vue du meurtre de Carole Baskin, passionnée de gros chats. (Photo d’Araya Doheny/. pour NightFly Entertainment)

Il a également souligné le témoignage du futur tueur à gages Allen Glover selon lequel il avait commis un parjure lorsqu’il a déclaré que Maldonado-Passage l’avait engagé pour tuer Baskin. Glover a également affirmé dans la deuxième saison des docuseries que lui et Lowe prévoyaient en fait de tuer Maldonado-Passage.

« Nous avons sous serment des déclarations sous serment d’Allen Glover déclarant qu’il a menti au grand jury et à mon jury que je n’ai rien fait », a-t-il poursuivi. « Les fédéraux et Jeff Lowe lui ont fait dire que oui et il a admis sous serment que le plan initial de lui et de Jeff + Lauren Lowe était de me tuer pour obtenir le zoo. Et a même pris [my attorney] John Phillips et le producteur de Netflix à Oklahoma au zoo et leur a montré où il avait caché l’arme du crime, oui le plan était de me tuer et ça a échoué donc le[y] m’a préparé à prendre mon zoo. »

La semaine dernière, Maldonado-Passage a été transféré d’une prison du Texas à une prison de Caroline du Nord où il recevra un traitement contre le cancer de la prostate.

« Mon souhait est de sortir et de témoigner devant le Congrès au sujet du Big Cat Safety Act et de l’arnaque que c’est de créer un monopole pour PETA et Dan Ashe avec le [Association of Zoos and Aquariums] », a-t-il déclaré, notant son opposition au rôle de l’Association dans la certification des zoos.

Maldonado-Passage possédait autrefois un zoo en Oklahoma. Il a été accusé de cruauté envers les animaux. (Netflix US/. via .)

Bien que Maldonado-Passage n’ait rien de positif à dire en ce qui concerne Trump ou Biden, il a fait l’éloge du sénateur du Texas Ted Cruz, qui s’est opposé aux limitations de la propriété de gros chats.

« J’étais le plus grand éleveur du monde. Je sais tout de leurs arnaques, c’est pourquoi je suis le seul en prison », a déclaré l’ancien propriétaire du zoo. « Ils ont dû me tuer ou me faire taire. Je connais la vérité, laissez-moi parler. Le sénateur Ted Cruz connaît la vérité. J’ai besoin que l’Amérique soit ma voix! »

Les représentants de Trump, Biden et du Federal Bureau of Prisons n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.