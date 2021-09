Joe Farina est décédé à 85 ans

in

Il est triste d’annoncer le décès d’une personnalité de la boxe de Las Vegas comme Joe Farina, à l’âge de 85 ans. Farina a été impliqué dans la boxe dans les années 80 et 90, et pendant de nombreuses années, il a produit l’émission de radio de Las Vegas “The Boxing Beat”, où il a régulièrement présenté les meilleurs boxeurs. et des célébrités en tant qu’invités. Son fils est le photographe de boxe primé Chris Farina. Repose en paix.

Joseph Stephen Farina, 85 ans, est décédé paisiblement à son domicile de Las Vegas, Nevada, entouré de sa famille le 27 août 2021.

Il était professeur de musique, musicien, compositeur, restaurateur et journaliste de boxe. Au cours des cinq dernières années, Joseph aimait jouer au softball senior dans le sud de l’Utah.

Les funérailles auront lieu à l’église catholique St. Anthony of Padua, 6350 N. Fort Apache Road, Las Vegas, le jeudi 9 septembre à midi. Elle sera suivie d’un service funéraire à Memory Gardens, 7251 W. Lone Mountain Road, Las Vegas.

Au lieu de fleurs, la famille a demandé que des dons commémoratifs soient faits à : EWTN (Eternal World Television Network), Irondale, Alabama ou Catholic Answers Inc., 2020 Gillespie Way, El Cajon, CA 92020.