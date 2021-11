Joe Flacco des Jets révèle qu’il n’a pas reçu de vaccin COVID

Le même jour où la NFL a resserré les protocoles COVID-19 pour tous les joueurs, le nouveau quart-arrière partant des Jets a révélé qu’il n’était pas vacciné.

Joe Flacco, qui débute à la place du blessé Zach Wilson et du surprenant Mike White, a porté un masque lors de sa conférence de presse après l’entraînement mercredi. Les masques sont une exigence à l’intérieur pour tous les joueurs qui n’ont pas reçu au moins une dose de l’un des trois vaccins approuvés, ce qui représente environ 6% de la NFL.

« J’ai définitivement mes raisons », a déclaré Flacco après avoir confirmé son statut. « Honnêtement, j’aimerais parler de ce sujet plus que quiconque. C’est l’une de ces choses dont vous débattez tout le temps, mais j’ai globalement l’impression que c’est plus une distraction qu’autre chose. J’ai donc envie d’en parler trop et de vous dire que toutes mes convictions sont plus une distraction qu’autre chose. Je pense que la chose la plus importante va jouer un match de football.

Dans la semaine suivant Thanksgiving – lorsque les joueurs seront vraisemblablement autour d’un réseau plus large d’amis et de familles extérieurs – tous les joueurs, qu’ils soient vaccinés ou non, devront porter des masques à l’intérieur. Toutes les équipes devront permettre à la NFL d’accéder à une surveillance vidéo étendue pour vérifier les violations dans l’établissement.

Joe Flacco a révélé qu’il n’était pas vacciné contre le COVID-19 alors qu’il s’adressait à des journalistes au centre d’entraînement des Jets à Florham Park le 17 novembre 2021.Bill Kostroun

Flacco ne portait pas de masque lorsqu’il a rencontré les médias le 29 octobre – son premier jour avec les Jets après un échange des Eagles – ce qui pourrait être une violation potentielle, bien que pas équitable pour la tromperie d’Aaron Rodgers et le défi hebdomadaire du protocole qui a conduit à une amende de 300 000 $ pour les Packers.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait prêté une attention particulière à la situation de Rodgers, Flacco a répondu : « Nous savons tous quelles sont les règles. Donc, quand ces choses se produisent, on nous a tous dit quels sont les protocoles, et nous suivons tous les protocoles. Que vous le croyiez ou non, c’est ce que c’est. Si vous voulez aller là-bas et jouer au jeu que vous aimez, vous devez faire ce que vous avez à faire.

Les Jets ont activé DE Kyle Phillips hors de la liste physiquement incapable de jouer. Il pourrait faire ses débuts dans la saison dimanche, plus d’un an après sa première blessure à la cheville. Après avoir désigné Phillips pour reprendre l’entraînement le 27 octobre, mercredi était la date limite pour que les Jets l’activent ou le déclarent absent pour la saison.

En plus de Wilson (genou), les Jets ont inscrit LG Alijah Vera-Tucker (orteil) et DL Nathan Shepherd (genou) comme participants à l’entraînement limité. Ni Vera-Tucker ni Shepherd ne risquent de manquer le match de dimanche, a déclaré l’entraîneur Robert Saleh. Wilson est considéré comme « au jour le jour ».

WR Denzel Mims reste dans le protocole COVID-19. Saleh n’a pas dit si Mims était symptomatique, seulement qu' »il se sent bien, mais qu’il doit être testé négatif plusieurs fois ».