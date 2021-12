Joe Francis ex Abbey Wilson nie avoir été accusée d’avoir kidnappé leurs enfants, dénonce les « fausses allégations »

Abbey Wilson a nié avoir été accusée d’avoir kidnappé les enfants qu’elle partage avec le fondateur de « Girls Gone Wild », Joe Francis, dans une déclaration de son avocat à Fox News Digital.

Le démenti de Wilson intervient après que TMZ a rapporté que le mannequin ignorait les ordonnances du tribunal pour permettre à Francis de voir les enfants.

Cependant, l’avocat de Wilson, Ronald Richards, a confirmé mercredi à Fox News Digital que Wilson n’était pas absent, ajoutant qu’un tribunal mexicain avait son adresse actuelle.

Abbey Wilson a nié les allégations selon lesquelles elle aurait été accusée d’avoir kidnappé les enfants qu’elle partage avec l’ex Joe Francis. (Jeff Bottari/WireImage)

Francis n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

« En réponse aux fausses allégations, notre client ne manque pas », a déclaré Richards. « Le tribunal mexicain a son adresse. »

KENDRA WILKINSON RAPPELLE SON « DÉBUT DIFFICILE » DANS LA CO-PARENTATION: « JE NE SAVAIS PAS COMMENT NE PAS AVOIR MES ENFANTS

Richards a poursuivi en affirmant que Wilson avait « la garde temporaire complète » des enfants qu’elle partage avec l’ex Francis. Les documents judiciaires, rapportés par TMZ, affirmaient que les enfants n’avaient pas été vus depuis 10 jours et que Wilson faisait face à une accusation d’enlèvement au Mexique. Des sources ont déclaré à TMZ qu’une alerte Amber était sur le point d’être émise, mais Richards a également nié cette affirmation.

Francis allègue que Wilson refuse de reconnaître les ordonnances du tribunal lui permettant de voir ses enfants, selon des documents judiciaires obtenus par TMZ. (Tibrina Hobson/.)

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Elle nie catégoriquement avoir été accusée d’enlèvement », a déclaré Richards. « Elle a la garde temporaire complète de ses enfants. Il n’a que des visites supervisées limitées. Elle a retenu les services d’un avocat et tous les documents judiciaires, comme aux États-Unis, sont signifiés à un avocat inscrit au dossier. Il n’y a pas d’alerte Amber ni aucun autre bulletin à sa recherche . »

Wilson a accusé Francis d’avoir été physiquement et verbalement abusif au cours de leur relation, et son avocat a maintenu ces accusations dans la déclaration à Fox News Digital mercredi. Richards a également affirmé que Francis avait deux mandats d’arrêt en cours pour son arrestation à Los Angeles.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’avocat de Wilson, Ronald Richards, a confirmé à Fox News Digital qu’un tribunal mexicain avait l’adresse actuelle de Wilson et que le modèle ne manquait pas. (Alberto E. Rodriguez/.)

« C’est un être humain violent, et ses antécédents le prouvent », a ajouté Richards dans le communiqué. « Il a l’habitude de soumettre de fausses histoires à propos de notre client. Il devrait se rendre aux détails des fugitifs du département du shérif du comté de Los Angeles qui cherchent à exécuter ces mandats d’arrêt en suspens depuis plus de cinq ans. »

Selon Page Six, Wilson et Francis se sont rencontrés en 2012 et se sont séparés l’année dernière. Ils ont des filles jumelles.