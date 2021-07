Joe Frazier / Ses combats ont été dramatiques, il a affronté le meilleur de son temps

(Photo : Fourni)

Ici repose les restes de l’un des meilleurs combattants de l’histoire, considéré comme le meilleur crochet gauche des poids lourds et pour certains de tous les poids. Humble père de famille, il a remporté la médaille d’or olympique au Japon en 1964 avec une main blessée.

Il était très bon, mais d’une manière ou d’une autre il est tombé dans l’ombre de son ancien ami et plus tard son grand rival Muhammad Ali. Ses combats ont été dramatiques, il a affronté le meilleur de son temps, celui-ci étant considéré comme la meilleure ère des poids lourds. Ses 4 défaites étaient contre 2 hommes qui comme lui sont dans le Hall of Fame Muhammad, Ali et George Foreman.

Il avait un cœur immense et en tant qu’être humain, il était formidable, de qui suis-je en train de parler ? à Joe Frazier, l’homme surnommé « The Smoky » car selon la légende, les instruments d’entraînement semblaient émettre de la fumée, témoignage de son intensité et de sa bravoure, grands parmi les plus grands.