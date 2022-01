Joe Gatto, ‘Impratical Jokers’, quitte le spectacle après sa séparation avec sa femme

Joe Gatto, qui joue dans « Impratical Jokers » de truTV, quitte le groupe… et tout cela à cause de problèmes familiaux.

Joe, qui était également un membre fondateur de The Tenderloins, a révélé que sa femme et lui se sont séparés et qu’il se concentre maintenant sur la coparentalité de leurs enfants.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Gatto a déclaré: « Désolé d’avance pour la note longue et plus sérieuse que d’habitude ci-dessous, je voulais juste vous faire savoir que je ne serai plus impliqué avec » Impractical Jokers « .

Il a poursuivi… « A côté de mes amis, j’ai consacré une décennie de ma vie à construire cette franchise et je ne pourrais pas être plus fier de ce qui a été accompli. Cependant, en raison de certains problèmes dans ma vie personnelle, je dois m’éloigner. Bessy et moi avons décidé de nous séparer à l’amiable, alors maintenant je dois me concentrer sur le fait d’être le meilleur père et coparent pour nos deux enfants incroyables.

Joe était au lycée quand lui et quelques amis ont formé The Tenderloins en 1999. « Impraticable Jokers » est à l’antenne depuis 10 ans.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Quant à « Impractical Jokers », les autres membres de la distribution disent qu’ils continueront la série.

Membres restants Murray, Quinn et Vulcano a déclaré: « Bien que nous soyons attristés de le voir partir, nous voulons continuer à faire rire les gens, continuer à travailler avec les membres de notre équipe que nous considérons comme de la famille. Avec le soutien de nos fans, nous recommencerons à faire un nouveau chapitre de « Impractical Jokers » en janvier. »