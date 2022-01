Joe Gatto partage une mise à jour de sa carrière après sa sortie de l’émission

Le comédien Joe Gatto prévoit de prendre la route plus tard ce mois-ci pour une tournée de stand-up, malgré les récents changements majeurs dans sa vie. Le soir du Nouvel An, Gatto, 45 ans, a annoncé qu’il quittait la série TruTV Impractical Jokers au milieu de sa séparation d’avec sa femme Bessy Gatto. L’ancien couple s’est marié en 2013 et ils sont parents de deux enfants, la fille Milana, 6 ans, et le fils Remo, 4 ans.

Les premiers spectacles de Gatto depuis qu’il a annoncé sa décision surprenante commencent le 21 janvier à Appleton, Wisconsin. Il a des dates prévues jusqu’en mai, la tournée se terminant le 28 mai à Syracuse, New York. Dans une déclaration sur Instagram, Gatto a déclaré qu’il n’avait aucune idée que sa vie changerait si radicalement lorsqu’il a accepté de présenter ces spectacles, mais a décidé que jouer l’aiderait, lui et son public, à rire pendant une période sérieuse. Les billets pour les spectacles sont disponibles sur son site Internet.

« Quand je me suis engagé dans ma prochaine série d’émissions commençant dans le Midwest cette semaine, je n’avais évidemment aucune idée à quoi ressemblerait la vie en ce moment », a écrit Gatto. « Peu importe, nous pouvons tous utiliser un peu de rire et de gentillesse en ce moment, et je vais donc garder toutes mes dates. Excité de partager quelques rires avec les fans de l’Iowa ce week-end et dans tout le pays dans les semaines et les mois à venir . »

Le 31 décembre, Gatto a choqué ses fans en annonçant qu’il quittait Impractical Jokers pour se concentrer sur sa vie personnelle. Gatto et Bessy « ont décidé de se séparer à l’amiable, alors maintenant je dois me concentrer sur le fait d’être le meilleur père et coparent de nos deux enfants incroyables », a écrit Gatto.

« En dehors de ma famille, mes relations avec Murr, Q et Sal ont été les plus importantes de ma vie », a poursuivi Gatto, faisant référence à ses co-stars d’Impractical Jokers. « Je sais qu’ils continueront à faire rire le monde. Et même si nous quatre sommes ceux que vous voyez tous, ce spectacle n’est possible que grâce au travail acharné des talentueux membres de l’équipe qui travaillent dans les coulisses. Je suis très reconnaissant d’avoir travaillé avec chacun d’entre eux. »

Gatto a ensuite remercié ses fans pour leur soutien et leurs rires. « Vous voir rire a été ma propre médecine, en particulier en ces temps étranges et difficiles où nous nous trouvons », a-t-il écrit. « Alors que je travaille sur les défis auxquels je suis confronté, j’espère et je suis ravi de créer de nouvelles façons de vous divertir. »

Gatto est co-fondateur de The Tenderloins, une troupe de comédie avec Brian Quinn, Sal Vulcano et James Murray. En 2011, ils ont lancé Impractical Jokers, une émission d’improvisation en caméra cachée lancée en 2011. Une dixième saison, la première sans Gatto, est maintenant en développement. L’émission a engendré une franchise qui comprend trois retombées, un after-show animé par Joey Fatone et un long métrage. Il y avait même une adaptation au Royaume-Uni qui s’est déroulée de 2012 à 2016. L’émission est disponible en streaming sur Apple TV et HBO Max.