Joe Gomez pourrait fournir à Liverpool une solution improbable à son problème de Wijnaldum – Notre point de vue

L’Angleterre a battu Andorre 4-0 dimanche, et l’une des choses les plus intéressantes à venir de ce match a été la performance de Trent Alexander-Arnold au milieu de terrain.

Il a longtemps été discuté qu’Alexander-Arnold pourrait jouer un rôle plus central pour le club et le pays, et bien que sa performance de dimanche n’ait pas été époustouflante, il avait certainement l’air à l’aise dans ce rôle.

Inévitablement, regarder Alexander-Arnold se pavaner au milieu de terrain pour l’Angleterre nous avait amenés à réfléchir à son futur rôle à Liverpool, et il existe un moyen pour lui de passer à un rôle plus avancé.

Il est juste de dire qu’il y a un écart au milieu de terrain à Anfield en ce moment. Personne n’a été signé après le départ de Georginio Wijnaldum, et il y avait un sentiment tout l’été que les Reds avaient besoin d’un corps supplémentaire dans ce domaine.

Cependant, il semble qu’Alexander-Arnold pourrait être l’homme dont Liverpool a besoin dans ce rôle.

Bien sûr, déplacer Alexander-Arnold au milieu laisserait un écart flagrant à l’arrière droit, mais la tenue du Merseyside peut également y trouver une solution.

En effet, il a été question que Joe Gomez soit capable de le remplacer, et même s’il ne fournirait pas la même menace d’attaque que Trent sur ce flanc, il renforcerait certainement les choses et fournirait un peu plus de courage.

Plus vous y pensez, plus cela a du sens. La résurgence de Joel Matip et l’arrivée d’Ibrahima Konate ont certainement affecté les chances de Gomez de jouer au centre, tandis qu’Alexander-Arnold pourrait facilement être un meneur de jeu dans un rôle plus central.

Nous ne disons pas qu’il s’agit d’une tactique que Jurgen Klopp devrait utiliser chaque semaine, mais c’est peut-être quelque chose qu’il souhaite explorer, surtout si Thiago et Jordan Henderson sont aux prises avec les mêmes problèmes de forme physique qu’ils avaient parfois la saison dernière.

