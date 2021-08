Joe Gomez répond à l’accord de Konate alors que la bataille de sélection de Liverpool devient sérieuse

Joe Gomez insiste sur le fait qu’il se félicite de la compétition supplémentaire qu’Ibrahima Konate apportera à Liverpool alors que Jurgen Klopp réfléchit à qui choisir comme partenaire défensif de Virgil van Dijk.

Les Reds ont beaucoup souffert avec des blessures au cœur de la défense la saison dernière. À un moment donné, les Reds ont dû affronter les milieux de terrain Jordan Henderson et Fabinho en tant que demi-centre d’urgence. C’est après Van Dijk, Gomez et Joel Matip ont tous été blessés en même temps.

Les remplaçants Nat Phillips et Rhys Williams ont bien fait en leur absence, menant à des éloges sains de Klopp. En effet, leur forme dans les dernières semaines de la saison a joué un rôle crucial dans la récupération des Reds pour terminer troisième.

Pourtant, avec parler Phillips pourrait être vendu, la concurrence reste encore féroce. Et avec Van Dijk et Gomez à nouveau en lice après leurs récupérations, cela ressemble à une bataille à trois pour s’associer à l’imposant Néerlandais en défense.

La plus grande bataille semble venir de Konaté. À 36 millions de livres sterling, il est le seul à signer à Liverpool à ce jour, mais semble déjà un gros atout.

Gomez admet maintenant qu’il se félicite du défi et espère que cela le fera s’améliorer.

“Cela fait partie intégrante du fait d’être dans un club de haut niveau, je pense”, a-t-il déclaré à propos de la compétition pour les places. “C’est ce que mérite ce club et c’est ce dont nous nous épanouissons tous. La concurrence est bonne et c’est sain.

“Mais nous pouvons tous apprendre les uns des autres, je pense que chacun de nous est différent et que nous avons la meilleure qualité.”

Il a ajouté : « Le top d’Ibou. C’est un grand joueur et il s’est tout de suite adapté à notre style de jeu. Il a tous les attributs pour prospérer, je pense.

« De toute évidence, les goûts de Rhys et Nat et Ben [Davies] sont tous des joueurs de haut niveau, et ce sera bien cette saison. Maintenant, il s’agit simplement d’apprendre les uns des autres et de continuer à se pousser, jour après jour.

Gomez ravi d’être de retour pour Liverpool

Gomez est sorti indemne de plus d’une heure de match amical contre Osasuna lundi.

Cependant, des rapports suggèrent que Klopp ira probablement avec un couple de Van Dijk et Matip pour l’ouverture de la saison à Norwich samedi.

Quel que soit le choix de Klopp, Gomez – écarté d’une blessure au tendon du genou depuis novembre – est tout simplement ravi d’être de retour.

Commentant son long passage sur la touche, le joueur de 24 ans est clairement un homme soulagé.

“Ce fut une longue route, une qui m’a fait vraiment apprécier d’être de retour avec les garçons et de m’entraîner à nouveau.”

