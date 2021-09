Joe Gomez souligne un « honneur massif » après un autre jalon à Liverpool

in

L’arrière central de Liverpool Joe Gomez est impatient de rattraper le temps perdu mais sera patient dans ses efforts pour regagner sa place de départ régulière cette saison.

L’international anglais a formé un formidable partenariat avec Virgil Van Dijk lors de la campagne 2019-2020. Les Reds ont remporté le titre de Premier League avant qu’une blessure au tendon au genou gauche en novembre ne l’exclue pendant huit mois.

En pleine forme maintenant, ex-défenseur de Charlton Gomez a terminé sa deuxième 90 minutes de la saison lors de la victoire 3-0 de mardi à Norwich au troisième tour de la Coupe Carabao après avoir également commencé la récente victoire de la Ligue des champions contre l’AC Milan.

Alors que Van Dijk est actuellement partenaire de Joel Matip dans la ligue, le joueur de 24 ans a insisté sur le fait qu’il sera équipé si le patron Jurgen Klopp lui donne bientôt le feu vert dans l’élite.

Gomez a déclaré sur le site officiel du club : «Je sais que je suis dans une équipe de haut niveau, avec des joueurs incroyables autour de moi et une partie de cela consiste simplement à jouer votre rôle pour les pousser. A part ça, c’est juste de la patience.

« J’aime en faire partie et être en forme. Je suis dans une grande installation avec des gens formidables, un grand club. Je dois en profiter et être prêt pour le moment venu. »

La foi de Klopp dans l’as de 3,5 millions de livres sterling a été démontrée à Carrow Road où Gomez a été capitaine de Liverpool pour la première fois. Il a devancé Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita et Divock Origi à l’honneur.

Des blessures ont parfois gâché ses six années à Anfield. Mais ce dernier jalon s’est produit lors d’une démonstration assurée contre Norwich où il a dévié de manière cruciale l’effort d’Adam Idah à la fin de la première mi-temps après que les hôtes aient raté un penalty avec le score de seulement 1-0.

“Nous savions que ce ne serait pas facile, mais repartir avec une feuille blanche et être aussi clinique que nous l’étions était vraiment positif”, a ajouté Gomez.

«C’était un immense honneur (d’être capitaine). Évidemment, après la période que j’ai eue, les différentes blessures et le retour, je savoure chaque minute. Et en plus de cela, être capable de diriger l’équipe était incroyable. J’ai vraiment apprécié ça.”

Le doublé de Takumi Minamino a permis à Liverpool de se qualifier pour le quatrième tour. Origi était également sur la bonne voie pour mettre fin à sa sécheresse de 12 mois.

Évaluer qui pourrait remplacer Ronald Koeman à Barcelone, y compris Arteta et Rodgers

Farke pointe du doigt le naïf Tzolis

Cela aurait pu être différent si Christos Tzolis avait marqué son penalty à la 42e minute. Caoimhin Kelleher a cependant été sauvé avec ses jambes et le manager de Norwich Daniel Farke a confirmé que l’international grec n’était pas le tireur désigné pour la nuit.

“Une erreur naïve d’un jeune joueur”, a déclaré le patron des Canaries à propos du joueur de 19 ans.

«Nous savons tous de quoi il est capable, mais la discipline et le respect de ce qui est prévu sont également importants. Je n’étais pas content et je l’ai dit clairement.

« Il était incroyablement émotif et excité, mais c’est ce qui arrive avec les jeunes joueurs. Ils prennent les mauvaises décisions et j’étais un peu ennuyé qu’aucun de mes joueurs plus âgés ne sache qu’il ne devrait pas tirer les pénalités.

“J’aime ce gars et Christos sera un joueur important pour nous à l’avenir. En général, il a eu une très bonne performance. Mais croyez-moi après lui avoir parlé, il ne refera plus jamais cette erreur de sa vie. Il s’est excusé.”

LIRE LA SUITE: Liverpool et Chelsea espèrent que la star à feuilles persistantes s’engage en Bundesliga