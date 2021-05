Joe Harris joue “Big Four” et les Nets mettent la série sur la bonne voie contre les Celtics

26/05/2021 à 08h43 CEST

Les avant-toits Joe Harris inscrit son nom dans le livre des marques du Brooklyn Nets en devenant le “Big Four” qui a égalé un record d’équipe et les a menés à une victoire 130-108 sur les Boston Celtics dans le deuxième match de la série de premier tour des séries éliminatoires de la Conférence de l’Est, ils dominent le meilleur des sept matchs 2-0.

Harris a été érigé dès le début du jeu dans la grande figure avec une inspiration historique dans les plans de l’extérieur du périmètre et avec sept trois points, sur les 17 de l’équipe, il a égalé le meilleur record de l’histoire des Nets en séries éliminatoires en plus de terminer le match avec 25 points, dont 22 en première mi-temps, quatre rebonds, trois passes et deux récupérations de balle.

La base Deron Williams Il a frappé sept points à 3 points dans le quatrième match de la série de premier tour des Nets contre les Hawks d’Atlanta le 27 avril 2015.

Pouvoir en avant Jeff Green il est parti en seconde période avec un coup au pied gauche, étant la seule note négative que l’équipe de Brooklyn a dû vivre.

Bien que les avant-toits Kevin Durant a mené les “Big Three” et l’équipe avec 26 points, huit rebonds, quatre passes, une récupération de balle et quatre blocs, ce serait la figure de Harris qui ferait la différence dans le score final et dans la domination qu’ils avaient depuis le début enfin les filets.

En outre, il a également créé sa meilleure note professionnelle en séries éliminatoirestandis que l’escorte James durcit atteint 20 points et base Kyrie Irving il a réussi 15 autres à faire partie d’une attaque écrasante des Nets, qui cette fois a dominé avec l’attaque écrasante, contrairement au premier match qu’ils ont fait avec la défense.

Le troisième match se jouera vendredi à la TD Garden à Boston, où les Nets tenteront de profiter de leur première avance de 2-0 dans une série depuis qu’ils ont balayé les Knicks de New York au premier tour des séries éliminatoires de 2004.

Alors que les Celtics ont dû vivre le même dilemme que lors du premier match et avec le même résultat négatif, puisqu’ils étaient incapables de maintenir une attaque cohérente et ne pouvaient pas faire une bonne défense pour éviter d’être débordés.

La base-escorte Marcus Smart a marqué 19 points et le meneur Marcheur Kemba 17 comme les meilleurs buteurs pour les Celtics, qui ont vu leur joueur vedette, l’attaquant de puissance Jayson Tatum a dû quitter le match avec une blessure à l’œil.

Tatum n’a marqué que neuf points sur 3 des 12 tirs avant de repartir après seulement 21 minutes après avoir reçu une crevaison à l’œil droit.

Le pivot canadien Tristan Thompson il a terminé comme le meilleur des Celtics dans le jeu intérieur en contribuant un double-double de 15 points et 11 rebonds.

Les Nets avaient commencé lentement dans le premier match et le seul match, ils ont joué leur “Big Three” ensemble après la fin de la saison régulière sans réellement le faire.

Lundi, l’entraîneur canadien des Nets, Steve Nash, Il a admis qu’il pensait que cela pourrait prendre un certain temps avant que ses trois étoiles puissent rivaliser au mieux de leurs capacités.

Marge de temps que l’équipe peut avoir, du moins si Harris maintient la même inspiration de score avec des tirs de l’extérieur du périmètre.

Harris a revendiqué son statut de leader de la ligue avec un pourcentage de 3 points au cours de la saison régulière de la NBA.

L’attaquant partant des Nets a marqué trois 3 points consécutifs qui ont permis à son équipe d’étendre une avance de trois points à 25-13 et il y a eu un petit hoquet des fans dans les stands du Barclays Center alors qu’il récupérait plus tard le ballon, et il dribblé dans une escapade, comme s’il pouvait s’arrêter avant de briser le périmètre.

Mais il a trompé tout le monde, il a juste continué à aller jusqu’à la fin pour le lay-up et une avance de 14 points, qui a laissé le quart 40-26 après une période et Harden a fait des triples consécutifs au début de la deuxième période, transformant le match en un marcher pour les filets avec un avantage de 20 ou plus.

La défaite était la neuvième consécutive des Celtics en séries éliminatoires contre les Nets et est de 2-10 contre eux en compétition d’après-saison.

L’équipe féminine de la WNBA New York Liberty, la star Sabrina Ionescu, était aux jeux, tout comme la skieuse Lindsey Vonn, à la fois en tant que spectateurs de luxe.