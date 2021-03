Darren Bent pense que Joe Hart aurait dû s’approprier ses médias sociaux après que le gardien de but se soit excusé pour une erreur Instagram après la sortie de Tottenham en Ligue Europa.

L’ancien attaquant Bent a également révélé ses propres démêlés avec les médias sociaux alors qu’il était aux Spurs.

Instagram @JoeHart Le gardien a déclaré à tort que quelqu’un de son équipe de médias sociaux avait gagné 3-0.

Le compte Instagram officiel de Hart a partagé un graphique montrant que Tottenham avait perdu 3-0 contre le Dinamo Zagreb, mais l’a sous-titré « travail fait ».

Cela a laissé les fans perplexes alors que les Spurs ont subi une sortie humiliante de la compétition après perdre en Croatie et sortir 3-2 sur l’ensemble.

Hart a maintenant expliqué que son équipe de médias sociaux pensait à tort que Tottenham avait gagné – pas perdu – 3-0 et a donc publié le message.

Il a dit désolé aux fans dans une vidéo partagée sur sa page Instagram.

Bent a déclaré que Hart devrait être celui qui assume la responsabilité de ses plateformes de médias sociaux.

Instagram @JoeHart Le message qui a été publié sur la page Instagram de Hart et a laissé les fans perplexes

S’exprimant lors de la promenade de vendredi, il a déclaré: «Je pense que vous devriez vous approprier vos médias sociaux. Je ne pense pas que vous soyez si occupé. Insistez-y car s’il le fait, je ne pense pas qu’il fasse cette erreur.

«Cela peut être utilisé comme un élément positif. Quand j’étais enfant pour m’approcher de votre héros, le mien était Ian Wright, c’était impossible.

«La seule fois où vous les avez vus, c’était dans les journaux ou à la télévision. Au moins les médias sociaux apportent cette interaction entre les fans et les joueurs.

« De toute évidence, nous avons vu que cela peut être toxique, car lorsque les choses ne vont pas bien, cela donne de l’élan aux fans. »

Bent a également parlé de son propre accrochage sur les réseaux sociaux alors qu’il était à Tottenham, qui s’est soldé par une amende et un malheureux Daniel Levy.

L’attaquant essayait de sceller un déménagement à Sunderland, mais les Spurs se disputaient le prix et il a tourné ses frustrations sur Twitter.

Il a écrit en 2009: «Est-ce que je veux aller à Hull City NON. Est-ce que je veux aller caresser NON est-ce que je veux aller à Sunderland OUI alors arrête de baiser, Levy. Sunderland n’est pas du tout le problème. »

Bent a expliqué les retombées de l’incident sur Drive tout en discutant de l’incident de Joe Hart.

. – . Bent est tombé en disgrâce à Tottenham et a déménagé à Sunderland

«J’ai eu une amende de deux semaines pour ça, au fait, et ça m’est revenu.

«Ce n’était pas un manque de respect à l’époque envers Hull et Stoke parce que j’avais déjà eu la conversation avec Sunderland, alors je voulais y aller.

«Stoke et Hull dans cette situation n’étaient pas pertinents. J’avais l’impression que les Spurs essayaient de me convaincre d’y aller.

«J’aurais une conversation avec Daniel Levy en disant que je veux aller à Sunderland, mais il dirait ‘mais Hull ont offert cela ».

«Je ne me souciais pas vraiment de ce que Hull avait proposé.

«J’ai été expulsé de l’avion avant de me rendre en Chine car l’affaire était presque conclue. Je suis descendu de l’avion, mais ce qui m’a vraiment ennuyé et pourquoi j’ai envoyé ce tweet, c’est que les Spurs sont allés en Chine pour jouer dans ce tournoi, sont revenus et l’accord n’avait toujours pas été conclu.

. – . Le président des Spurs, Daniel Levy, n’a pas été impressionné par ce que Bent avait publié

«J’étais assis chez moi pendant dix jours à ne rien faire.

«Parce que Twitter ne faisait que prendre de l’ampleur à ce moment-là, je ne pensais pas que quiconque le décrocherait jusqu’à ce que mon agent me téléphone.

«Mon agent m’a appelé et m’a dit ‘D, avez-vous mis un message sur Twitter? Il y en a partout.’

«Je pense que Daniel Levy a dit à mon agent que je devais me distancier de Twitter.

«J’ai fini par partir. Je suis arrivé à Sunderland le lundi et ils n’avaient toujours pas conclu l’accord, donc je n’ai pas pu m’entraîner avant vendredi.