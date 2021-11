Joe Hart est laissé abasourdi par un joueur de Tottenham de 28 millions de livres sterling

Photo de Marc Atkins/.

Le gardien du Celtic Joe Hart a répondu à la publication Instagram de l’arrière gauche de Tottenham Hotspur Sergio Reguilon après ses exploits contre Leeds United.

Sergio Reguilon marque pour Tottenham

Tottenham a eu raison de Leeds 2-1 au Tottenham Hotspur Stadium hier.

L’équipe d’Antonio Conte a dû revenir d’un but pour récupérer les trois points du match de Premier League.

Reguilon a marqué le vainqueur.

Un coup franc d’Eric Dier a été dévié sur le poteau et l’ancien arrière gauche du Real Madrid a pris le rebond.

Joe Hart abasourdi par Sergio Reguilon

Reguilon, qui a coûté 28 millions de livres sterling à Tottenham (talkSPORT), s’est rendu sur Instagram pour se délecter de sa victoire et de ses exploits.

Le gardien du Celtic Hart semble abasourdi.

L’ancien gardien de Manchester City a quitté les Spurs pour le Celtic à l’été 2021.

Reguilon est un bon arrière gauche qui peut aussi jouer comme arrière gauche.

C’était un très bon but de l’international espagnol.

Photo de Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via .

La façon dont le joueur de 24 ans s’attendait à ce que le ballon tombe pour lui était vraiment encourageante.

Tottenham était loin d’être excellent contre Leeds, mais leur performance en seconde période était très encourageante.

Les joueurs des Spurs ont intensifié leur jeu en seconde période et ont joué avec plus d’intensité et d’urgence.

Dans d’autres nouvelles, un expert de la BBC pense que Conte adorera le joueur des Spurs « sans fioritures » de 15 millions de livres sterling, devrait constituer une équipe autour de lui