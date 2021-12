Joe Hart n’est pas prêt pour la vie au Celtic, remporte le premier trophée, rend hommage à Sergio Aguero et insiste sur le fait qu’il n’est pas amer à propos de la sortie de Man City

Joe Hart aime la vie au Celtic en ce moment, mais a admis qu’il ne savait pas dans quoi il s’engageait lorsqu’il a rejoint les géants écossais.

L’ancien gardien anglais a aidé le club de Parkhead à remporter la Coupe de la Ligue écossaise le week-end dernier après avoir signé un contrat de trois ans avec Tottenham en début de saison.

.

Hart a rejoint le Celtic depuis Tottenham en août

Il a déjà disputé 30 matches avec le club et s’impose comme un habitué de l’équipe première du manager Ange Postecoglou.

« C’était quelque chose que nous nous étions fixé pour objectif de faire au début de la saison », a déclaré Hart à l’animateur de talkSPORT, Jim White, à propos de la victoire du trophée. « On s’est occupé de celui-là, ça faisait du bien, mais on bouge maintenant.

« Nous avons trois ou quatre matchs avant la trêve hivernale et l’accent doit simplement changer. »

À propos du patron australien Postecoglou, il a poursuivi: «Ce que j’apprécie vraiment chez lui en tant que manager, c’est qu’il est très clair dans ce qu’il veut. C’est très simple. Il n’y a pas vraiment de marge de manœuvre, ce que j’aime bien.

« La façon dont j’ai été élevé de 15 ou 16 ans dans le football, c’est que vous aimez qu’on vous dise quoi faire et comment le faire, avec un peu d’espace pour vous exprimer.

« Surtout dans mon poste de gardien de but, j’aime les choses simples et c’est ce que fait ce gars.

«Il nous a parlé à tous individuellement en tant que personnages avant que nous le puissions, nous a décrits en tant que personnages.

.

Hart s’est rapidement imposé comme le n°1 des Celtic

« J’ai parlé très honnêtement. Je suis là depuis longtemps et je ne savais pas trop ce que je voulais du football.

«Alors, je lui ai dit ce que je ressentais et ce dont j’avais besoin pour tirer le meilleur de moi-même. Si ça n’allait pas marcher là-haut, alors j’ai tout à fait compris.

« Il a estimé que c’était un bon match et que cela se joue. »

Hart a également admis qu’il n’était pas préparé à l’expérience de jouer pour un club comme le Celtic, bien qu’il ait demandé à ses amis à quoi cela ressemblait.

Il a ajouté: « Quand j’ai fait mes recherches sur le club, vous n’avez pas vraiment besoin d’en faire trop, mais les gens que je connais et en qui j’ai confiance qui ont joué ici, le message commun est que vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. jusqu’à ce que vous soyez là-haut.

« C’est tellement vrai. Je ne dis pas ça parce que je veux impressionner qui que ce soit. Je ne suis pas particulièrement dérangé si les gens me croient, mais c’est quelque chose que vous devez vivre.

.

Le Celtic a remporté son premier trophée sous Postecoglou

« Quand vous le faites, comme mes amis et ma famille, je l’ai évidemment fait et c’est spécial. C’est un endroit formidable et j’en profite.

Lorsque Jim White lui a demandé s’il jouait pour le plus grand club de sa carrière, Hart a déclaré : « Je pense qu’en ce moment, ils n’ont pas besoin de se vendre. C’est aux autres d’argumenter. D’après ce que je comprends d’un vrai fan des Celtic, c’est qu’ils ne parlent de personne d’autre.

«Ils ne sont pas particulièrement irrespectueux envers les autres équipes, mis à part l’évidence, mais quand il s’agit de leur club, ils vivent et respirent le Celtic.

« Ils ne se soucient pas particulièrement de qui que ce soit d’autre. »

Hart a également parlé de son ancien coéquipier Sergio Aguero, qui a malheureusement dû se retirer du football en raison d’une maladie cardiaque.

La paire a remporté deux titres de Premier League ensemble, le premier étant le célèbre vainqueur de dernière minute marqué par Aguero contre QPR en 2011/12.

Hart a déclaré: «C’est très triste pour lui. Le message clé qu’il contient, et je suis sûr qu’il va en retenir, c’est qu’il est en bonne santé. Il a sa famille.

« Il est important de réaliser qu’il y a plus dans la vie que le football. Beaucoup plus à la vie que le football. Il lui reste, espérons-le, 50/60 ans pour récolter les fruits d’une carrière incroyable.

« En tant que personne, c’était juste un gars vraiment cool, effronté et confiant. Sur le terrain, il a pris vie et en dehors du terrain, il n’était pas nécessairement aussi vivant. Il était détendu, beaucoup de lacets pendaient à l’entraînement.

.

Joe Hart a joué à Man City pendant plus d’une décennie

getty

Aguero a malheureusement dû se retirer du football à l’âge de 33 ans

« Les entraîneurs et les managers qui l’ont eu, et nous en tant que joueurs, nous avons réalisé à quel point nous devions être durs et dur nous devions travailler tous les jours.

«En termes de création de cet environnement, il était ce joueur spécial d’élite que vous avez quitté pour être heureux.

« Vous les gardez heureux et ils vous gagnent des matchs. »

Hart a joué 348 fois pour Man City avant d’être jugé excédentaire par Pep Guardiola, mais il insiste sur le fait qu’il n’est pas amer à propos de sa sortie.

Il a ajouté : « C’est le football. Comme je l’ai déjà dit, c’était évidemment une situation idéale à laquelle je n’ai jamais hésité.

«J’ai adoré être là-bas et j’ai adoré y jouer et j’ai adoré la direction. Ce n’était pas à propos de ce que je voulais. Des gens sont venus qui ne voulaient pas que cela se produise et ce n’est pas parce qu’ils avaient quelque chose contre moi, ils avaient juste une vision différente.

« Malheureusement, je n’y ai pas participé. Ce n’était pas idéal et je l’ai revu plusieurs fois. Beaucoup d’amour pour cet endroit.

« Mon amour vient de quand j’ai joué avec Trev [Trevor Sinclair] quand je suis arrivé. C’était un énorme club pour moi.

«Ils étaient dans la moitié inférieure de la Premier League, mais il y avait des stars anglaises établies comme Trev et des gens comme ça dans l’équipe.

« Cela restera à jamais dans mon cœur. J’aime le club. L’équipe évolue et change, avec le football moderne, il est difficile de suivre le rythme.

« En ce qui concerne le club et les habitants de Manchester City, nous aurons toujours un lien. Cela restera toujours avec moi et c’est quelque chose dont je suis fier.

